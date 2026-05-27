Eine Stuttgarter Kirchenmusikerin erhebt Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Die Evangelische Kirche sieht keinen Rechtsverstoß. Was steht in einem nun übergebenen Protokoll?
Fast ihr ganzes Berufsleben hat eine Stuttgarterin als Organistin und Chorleiterin der evangelischen Kirche gewidmet. 2006 wurde ihr jedoch für sie völlig überraschend im Anschluss an eine nicht-öffentliche Kirchengemeinderatssitzung, an der sie nicht teilnehmen durfte, mitgeteilt, sie würde nun nur noch als „Springerin“ eingesetzt. Die Gründe für die Versetzung wurden ihr aber vorenthalten. 20 Jahre lang kämpfte sie vor Gericht darum, Einblick in das Sitzungsprotokoll zu erhalten. Nun ist sie am Ziel. Mithilfe des Arbeitsrechtlers Thomas Lang hat sie die Herausgabe erstritten.