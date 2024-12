Wir ermöglichen Blicke hinter die Kulissen der Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart. Nächste Station ist am 14. Januar 2025 das Stuttgarter Ballett. Sie können dabei sein!

Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart aus? Wie wollen sie das Publikum begeistern? Die Reihe „Ortstermin“ unserer Zeitung gibt Einblicke. Unsere nächste Station? Am Dienstag, 14. Januar 2025 (Beginn: 17 Uhr), sind wir zu Gast im Opernhaus Stuttgart. Dort präsentiert das Stuttgarter Ballett am 15. Januar 2025 seinen neuen Ballettabend „MAHLER X DREI MEISTER“ mit Kenneth MacMillans „Das Lied von der Erde“, Maurice Béjarts „Lieder eines fahrenden Gesellen“ und John Crankos „Spuren“.

Am Vorabend sprechen wir im Opernhaus mit Stuttgarts Ballettintendant Tamas Detrich und Ballettlegende Marcia Haydée als Zeitzeugin über die Entstehung der Stücke und neue Sichtweisen in der Gegenwart.

Wie verbinden sich die Stücke dieses Ballettabends in den Kompositionen von Gustav Mahler? Auf diese und andere Fragen antworten beim „Ortstermin“ unserer Zeitung Tamas Detrich und Marcia Haydée. Moderiert wird das Gespräch von Nikolai B. Forstbauer, Autor unserer Zeitung.

Doch nicht genug – auf die „Ortstermin“-Gäste wartet im Opernhaus auch der Besuch der Generalprobe des neuen Abends des Stuttgarter Balletts um 18 Uhr.

Der „absolut richtige Moment“ für „Spuren“

Für Ballettintendant Tamas Detrich ist „MAHLER X DREI MEISTER“ etwas „ganz Besonderes“. „Der Moment“, sagt Detrich, „als ich als junger Tänzer zum ersten Mal MacMillans ,Das Lied von der Erde‘ gesehen habe, war absolut überwältigend. Ich hatte noch nie so etwas Schönes gesehen und gehört. Die Musik Mahlers hat mich auf eine ganz einzigartige Weise berührt.“

Und auch an die „Fahrenden Gesellen“ hat Detrich „berührende Erinnerungen“. „1976“, sagt er, „habe ich als Schüler zum ersten Mal ,Lieder eines fahrenden Gesellen‘ von Maurice Béjart gesehen. Ich war völlig gefesselt und es wurde ein Traum von mir, dieses Stück selbst zu tanzen.“ Nur wenige Jahre später, 1984, bekommt er die Chance. Tamas Detrich tanzt mit Richard Cragun. „Er war mein Idol, seit ich ihn zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe“, sagt Detrich. „Mit ihm die Bühne in diesem unglaublichen Stück zu teilen, war etwas ganz Besonderes für mich.“ Und John Crankos „Spuren“ – ein Stück über eine von einer Gewaltherrschaft gebrochene Frau, mit dem Cranko, Begründer des Stuttgarter Ballettwunders, bei der Uraufführung 1973 auf unerwartet harte Ablehnung stößt? „Obwohl die Uraufführung von ,Spuren‘ bereits mehr als 50 Jahre her ist, scheint Crankos politischstes Stück heute aktueller denn je zu sein“, sagt Detrich. Und: „Ich denke, jetzt ist der absolut richtige Zeitpunkt für dieses Stück.“

Der erfolgreiche Kinofilm „Cranko“ von Joachim A. Lang rückt die Arbeit an „Spuren“, die Reaktionen des Publikums und John Crankos Enttäuschung ins Scheinwerferlicht. War es aber wirklich so? Und hat diese (Film-)Sichtweise Einfluss auf den Blick heute auf „Spuren“? „Schon bei der Gala zum 50. Todestag von John Cranko 2023“, sagt Tamas Detrich, „hat das Stück die Menschen berührt und tief bewegt – ich bin mir sicher, dass das auch im Rahmen des Ballettabends ,MAHLER X DREI MEISTER‘ so sein wird.“ Und er ergänzt: „Der Film wird sicherlich den Blick der Menschen auf ,Spuren‘ verändert haben, aber auch die Zeit an sich. Der Umgang mit unserer Geschichte ist heute ein anderer als damals.“

So können Sie dabei sein

Drei große Choreografien der Ballettgeschichte bringt der Abend „MAHLER X DREI MEISTER“ auf die Bühne zurück. Beim „Ortstermin“ unserer Zeitung am 14. Januar 2025 sind Kenneth McMillans am 7. November 1965 uraufgeführtes „Das Lied von der Erde“, Maurice Béjarts erstmals am 25. April 1976 in Stuttgart gezeigtes Stück „Lieder eines fahrenden Gesellen“ und John Crankos „Spuren“ bereits vor der Premiere am 15. Januar zu erleben – für die möglichen 100 „Ortstermin“-Gäste sind Karten für die Generalprobe (Beginn: 18 Uhr) reserviert. Die Tickets sind kostenlos und können um 16.45 Uhr beim Einlass am Opernhaus-Eingang Landtagsseite abgeholt werden.

Anmeldung: Sie möchten am 14. Januar 2025 beim „Ortstermin“ unserer Zeitung im Stuttgarter Ballett dabei sein? Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter: www.zeitung-erleben.de/ortstermin.