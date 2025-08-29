Oscar-Hoffnung mit Stuttgart-Sound: Stuttgarter Musiker vertont deutschen Oscar-Beitrag

Den Preis der Jury beim Filmfestival von Cannes hat „In die Sonne schauen“ schon geholt. Nun geht Mascha Schilinskis Film über vier Frauen, die durch Jahrzehnte voneinander getrennt sind und doch miteinander verbunden sind, als deutscher Beitrag ins Rennen um den Oscar. Am 16. Dezember wird bekannt gegeben, ob er auf der Shortlist des begehrten Filmpreises steht. An diesem Wochenende läuft er in den deutschen Kinos an. Und Michael Fiedler, Musiker aus Stuttgart, wird in einem der Kinos sitzen und die Musik hören, die er für diesen Film schrieb. „Den eigenen Sound im Kino zu erleben“, sagt er, „das wird sensationell.“