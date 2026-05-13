Das VW-Werk in Osnabrück könnte künftig Militärfahrzeuge produzieren. Laut Bericht rückt eine Übernahme durch den israelischen Rüstungskonzern Rafael näher.
13.05.2026 - 17:56 Uhr
Das Volkswagen-Werk in Osnabrück könnte einem Medienbericht zufolge künftig womöglich auf die Produktion von Militärfahrzeugen umgestellt werden. Die "Wirtschaftswoche" berichtete am Mittwoch, dass eine Übernahme des Werks durch den israelischen Rüstungskonzern Rafael näher rücke. Die Israelis wollten dort Teile für das Flugabwehrsystem Iron Dome als Bestandteil der europäischen Flugabwehr herstellen, schrieb das Magazin.