Ostfildern „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann
Bei der Jugendsportnacht des TV Nellingen präsentierten 23 Gruppen ihr Können. Vergeben wurden auch die TVN Ehrenamtsawards.
Bei der Jugendsportnacht des TV Nellingen präsentierten 23 Gruppen ihr Können. Vergeben wurden auch die TVN Ehrenamtsawards.
Die Jugendsportnacht des TV Nellingen ist im Jahresprogramm des Vereins ein besonderes Event. Auch diesmal erwies sich die Veranstaltung am Samstag in der Sporthalle 1 in Nellingen als Publikumsmagnet: 250 junge Sportlerinnen und Sportler zeigten ihr Können, und auf der voll besetzten Tribüne staunten mehr als 600 Zuschauer über die vielschichtigen Vorführungen der verschiedenen Abteilungen.