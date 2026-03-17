 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Esslinger Zeitung
  6. Ostfildern

  8. „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

Ostfildern „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

Ostfildern: „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann
1
Bei der Jugendsportnacht in Nellingen waren alle mit Begeisterung dabei. Foto: vat

Bei der Jugendsportnacht des TV Nellingen präsentierten 23 Gruppen ihr Können. Vergeben wurden auch die TVN Ehrenamtsawards.

Die Jugendsportnacht des TV Nellingen ist im Jahresprogramm des Vereins ein besonderes Event. Auch diesmal erwies sich die Veranstaltung am Samstag in der Sporthalle 1 in Nellingen als Publikumsmagnet: 250 junge Sportlerinnen und Sportler zeigten ihr Können, und auf der voll besetzten Tribüne staunten mehr als 600 Zuschauer über die vielschichtigen Vorführungen der verschiedenen Abteilungen.

 

Schon lange vor dem Start der Sportnacht herrschte ein emsiges Treiben in der Halle. Im Hintergrund dröhnte die Musik, viele Kinder liefen aufgeregt hin und her, und die zuschauenden Eltern und Freunde warteten gespannt auf den Auftritt des sportlichen Nachwuchses.

Stets ein besonderes Ereignis

„Für unsere jungen Akteure ist die Jugendsportnacht stets ein besonderes Ereignis. Alle fiebern auf den Tag hin, an dem sie sich vor einem großen Publikum präsentieren können“, sagte Anna-Lena Unseld, die hauptamtliche Sportkoordinatorin des Turnvereins Nellingen. Vor drei Monaten hatte sie, unterstützt von Ehrenamtlichen, die organisatorische Vorbereitung der Jugendsportnacht gestartet.

Auch in den einzelnen Abteilungen wurde seit Monaten intensiv für den großen Auftritt geprobt. Die Mühen haben sich gelohnt: Ein ums andere Mal feierte das begeisterte Publikum die hervorragenden sportlichen Darbietungen mit stürmischem Applaus. Mit lockerer und unterhaltsamer Moderation sorgten Teresa Körner und Stephanie Dieter für eine entspannte Atmosphäre. Sie stellten die einzelnen Gruppen vor, bezogen gelegentlich das Publikum in das Geschehen mit ein, und als besonderer Clou traten sie – passend zu den Vorführungen – in stetig wechselnden, sehr fantasievollen Outfits auf.

23 Gruppen des TV Nellingen treten auf

Doch die Hauptakteure waren die jungen Sportlerinnen und Sportler. Schon beim Auftritt der fünf- bis elfjährigen Turnerinnen staunte man, mit welcher Körperbeherrschung und Grazie sich der Nachwuchs auf Schwebebalken und Bodenmatte bewegte. Das steigerte sich noch, als die Mädchen der RSG mit verschiedenen Handgeräten Rhythmische Sportgymnastik vom Feinsten präsentierten.

Insgesamt zeigten 23 Gruppen, mit welch breiter Palette und sportlicher Qualität der TV Nellingen in der Jugendausbildung punkten kann. Ob die „Little Hoppers“ mit einem Jazztanz begeisterten, Wettkampf-Turnerinnen ihr Können zeigten oder der Handballnachwuchs eine pfiffige Show aufs Parkett legte: Stets spürte man die Freude an der Bewegung, die trotz ausgefeilter sportlicher Leistungen nie zu kurz kam.

Ohne Ehrenamtliche undenkbar

„Das Vereinsleben im TV Nellingen, dem mitgliederstärksten Verein in Ostfildern, ist ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht denkbar“, betonte Anna-Lena Unseld. Deshalb hat der Verein den TVN Ehrenamtsaward ins Leben gerufen, der dieses Engagement würdigt.

Die von einer Jury ausgewählten Vereinsmitglieder wurden bei der Jugendsportnacht mit einer Stele und einem Geschenk geehrt. Über die Auszeichnung freuten sich Ina Schösser, die den Preis in der Kategorie Unterstützung/Support erhielt, Marek Wladarz (Verwaltungstätigkeit) sowie Lasse Nürk und Alexander Owertschuk, die den Preis in der Kategorie Sportpraxis entgegennehmen konnten.

Unsere Empfehlung für Sie

Scharnhausen: Hippotherapie im Körschtal – Heilende Kraft der Pferde vom Schlössle

Scharnhausen Hippotherapie im Körschtal – Heilende Kraft der Pferde vom Schlössle

500 Patienten werden jede Woche im Hippozentrum in Scharnhausen behandelt. Im ehemaligen Lustschloss werden Pferde- und Physiotherapie angeboten.

Sportlich ging es dem Finale zu, in dem die schon etwas älteren Sportlerinnen und Sportler beeindruckende Kostproben ihrer Leistungsfähigkeit abgaben. Mit dem fetzigen Jazztanz-Auftritt der „Diamond Girls“ ging die Jugendsportnacht zu Ende, die mit attraktivem Sport Groß und Klein gleichermaßen erfreut hat.

Weitere Themen

Buslinienbündel Filder: Gegen ausgedünnte Takte – Junge Leute kämpfen für dichte Bustakte

Buslinienbündel Filder Gegen ausgedünnte Takte – Junge Leute kämpfen für dichte Bustakte

Mit einem offenen Brief kämpft die Jugendbeteiligung Ostfildern für den Erhalt der Bustakte auf den östlichen Fildern. Die Junge Union und die Jusos unterstützen sie.
Von Elisabeth Maier
Ostfildern: Countdown für die Jugendsportnacht – Nachwuchs für Sport begeistern

Ostfildern Countdown für die Jugendsportnacht – Nachwuchs für Sport begeistern

Mit 250 Mitwirkenden ist die Jugendsportnacht des TV Nellingen am Samstag, 14. März, ein großes Ereignis. Der Verein gibt dem Nachwuchs eine Bühne.
Von Elisabeth Maier
Vereinskultur in Ruit: Die Geselligkeit lebt – Turnen und Bier trinken im Waldheim

Vereinskultur in Ruit Die Geselligkeit lebt – Turnen und Bier trinken im Waldheim

Mit Festen, einem Lokal und kulturellen Angeboten hält der Waldheimverein in Ruit die Erinnerung an die Arbeiterkultur wach. Kinder und Familien bleiben eine wichtige Zielgruppe.
Von Elisabeth Maier
Stadtentwicklung: Neue Strategien für das Gewerbe – Baulücken im Zinsholz schließen

Stadtentwicklung Neue Strategien für das Gewerbe – Baulücken im Zinsholz schließen

Über die Zukunft des Gewerbegebiets Zinsholz denken die Planer der Stadt Ostfildern mit Bürgern nach. Hitzeschutz und das Straßennetz sind große Themen.
Von Elisabeth Maier
Ostfildern: „Wir erhöhen die Sicherheit“ – Hilfe für psychisch kranke Obdachlose

Ostfildern „Wir erhöhen die Sicherheit“ – Hilfe für psychisch kranke Obdachlose

Sich um psychisch kranke Obdachlose zu kümmern, ist nicht nur eine Sache der Inklusion, sondern auch der Sicherheit. Wie Ostfildern das trotz klammer Kassen schaffen will.
Von Elisabeth Maier
Ukrainerin spricht in Ostfildern: Poltawa: Matratzen auf dem Kirchenboden, Schulunterricht in Bombenschutzkellern

Ukrainerin spricht in Ostfildern Poltawa: Matratzen auf dem Kirchenboden, Schulunterricht in Bombenschutzkellern

Die Ukrainerin Angela Chechotka berichtet in Ostfildern über das Leben im Krieg in ihrer Heimat. Vor kurzem hat er auch sie aus der Partnerstadt Poltawa auf die Fildern vertrieben.
Von Rainer Kellmayer
Ostfildern: Wechsel im Stadtarchiv – Welche Pläne hat Patrizia Hartich?

Ostfildern Wechsel im Stadtarchiv – Welche Pläne hat Patrizia Hartich?

Nach 34 Jahren geht der Ostfilderner Stadtarchivar Jochen Bender in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Patrizia Hartich. Wie geht es zukünftig im Archiv weiter?
Von Elisabeth Maier
Handwerk in Ostfildern: Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Handwerk in Ostfildern Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Bald gibt es kein Holzofenbrot von Frank Bulthardt mehr: Der Bäckermeister gibt mit 48 Jahren sein beliebtes Geschäft in Ostfildern-Nellingen auf. Warum gibt er auf?
Von Elisabeth Maier
Viele Fälle in Ostfildern: Erneut Teile von teurem Auto gestohlen – sind Serientäter am Werk?

Viele Fälle in Ostfildern Erneut Teile von teurem Auto gestohlen – sind Serientäter am Werk?

In Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem geparkten Mercedes Teile abmontiert. Kein Einzelfall.
Von Elke Hauptmann
Unfall in Ostfildern: 35-Jährige landet mit Auto am Gleisbett der Stadtbahn

Unfall in Ostfildern 35-Jährige landet mit Auto am Gleisbett der Stadtbahn

Wegen einer Unachtsamkeit ist eine Autofahrerin in Ostfildern von der Fahrbahn abgekommen. Der VW der 35-Jährigen kam erst im Gleisbett der Stadtbahn zum Stehen.
Von Andreas Pflüger
Weitere Artikel zu Ostfildern Kreis Esslingen
 
 