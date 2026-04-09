Wegen Gleis- und Schienenschleifarbeiten fährt die Stadtbahn vom 14. bis 17. April ab 21.30 Uhr nur bis Heumaden. Von dort bringen Busse die Fahrgäste nach Ostfildern.
09.04.2026 - 12:00 Uhr
Mit längeren Fahrzeiten müssen Fahrgäste vom Dienstag bis Freitag, 14. bis 17. April, auf der Stadtbahnlinie U 7 zwischen Heumaden und Ostfildern rechnen. Jeweils ab 21.30 Uhr laufen auf der Strecke Gleisbau- und Schienenschleifarbeiten. Die Linie U 8, die zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nellingen verkehrt, entfällt bis auf einige wenige Rückfahrten in das Depot ganz.