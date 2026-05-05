Ostfildern „Eine grüne Oase“ – 650.000 Euro fließen in Naherholungsgebiet
Mit 270.000 Euro aus Fördergeldern und 380.000 Euro aus eigener Tasche will Ostfildern die Neugestaltung der Bürgergärten im Scharnhauser Park umsetzen. Was dort geplant ist.
Mit 270.000 Euro aus Fördergeldern und 380.000 Euro aus eigener Tasche will Ostfildern die Neugestaltung der Bürgergärten im Scharnhauser Park umsetzen. Was dort geplant ist.
Mit einem Klimawäldchen, Pop-up-Gärten und neuen Schattenplätzen möchte will die Stadt Ostfildern die Bürgergärten im Scharnhauser Park aufwerten. Das Konzept hat die Vertreter der Region Stuttgart überzeugt. 270 000 Euro Fördermittel bekommt die Stadt für das Projekt.