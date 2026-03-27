Nach 18 Jahren schließt Erdi den Biomarkt in Nellingen. Viele Stammkunden lässt das enttäuscht zurück. Die Hintergründe.
27.03.2026 - 15:54 Uhr
Kunden hatten die Gerüchte schon lange verbreitet, aber jetzt steht es fest. Der Erdi-Markt in der Bismarckstraße 41 in Nellingen schließt nach 18 Jahren. „Leider können wir diesen Standort nicht mehr dauerhaft wirtschaftlich betreiben“, ist auf dem Plakat am Eingang zu lesen. Da wird die Schließung des Marktes zum 31. März angekündigt. Die anderen Märkte in der Region sind nicht betroffen.