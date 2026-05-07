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  6. Neuer Schattenplatz in Nellingen – Trinkbrunnen für den Hitzeschutz

Ostfildern Neuer Schattenplatz in Nellingen – Trinkbrunnen für den Hitzeschutz

Ostfildern: Neuer Schattenplatz in Nellingen – Trinkbrunnen für den Hitzeschutz
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Mit einem neuen Quartiersplatz will die Stadt Ostfildern die Aufenthaltsqualität in Nellingen verbessern. Der erste Trinkbrunnen der Stadt sorgt für Hitzeschutz. Foto: Markus Brändli

Mit einem neuen Quartiersplatz will die Stadt Ostfildern die Aufenthaltsqualität in Nellingen verbessern. Der erste Trinkbrunnen der Stadt sorgt für Hitzeschutz.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Mehr Aufenthaltsqualität für die belebte Einkaufsmeile Hindenburgstraße in Nellingen schafft die Stadt Ostfildern. An der Ecke Otto-Schuster-Straße wird am Samstag, 9. Mai, ab 11 Uhr ein neuer Quartiersplatz mit einem Trinkbrunnen eingeweiht – dem ersten in der Stadt. Am Tag der Städtebauförderung gibt es auf dem Platz bis gegen 14 Uhr Programm.

 

Viele Bürgerinnen und Bürger freut das. Hitzeschutz hat im Klimaschutzkonzept der Stadt Ostfildern hohen Stellenwert. Deshalb soll es perspektivisch in allen Stadtteilen Trinkbrunnen geben. Der Anfang wird nun mit der Anlage in Nellingen gemacht.

Um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Christof Bolay den Trinkbrunnen in Betrieb nehmen. Mit der Eröffnung wird der neue Quartiersplatz seiner Bestimmung übergeben und als zentraler, klimaangepasster Aufenthaltsort im Herzen Nellingens für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der moderne, begrünte Aufenthaltsbereich soll zur Belebung des Stadtteils beitragen und zugleich ein Zeichen für klimaangepasste Stadtentwicklung setzen. Das angrenzende Eiscafé wird einen Teil der Fläche nutzen. Den Planern schwebt vor, den Platz zu einem Treffpunkt im Zentrum von Nellingen zu machen.

Drei neue Bäume in Ostfilderns Mitte

„Die Fläche war zuvor aufgrund ihrer geringen Größe und des baulichen Zustands des ehemaligen Gebäudes nicht sinnvoll weiter nutzbar“, sagt Tanja Eisbrenner, die Sprecherin der Stadt. „Mit dem nun realisierten Konzept wurde eine Lösung umgesetzt, die den Standort dauerhaft in den öffentlichen Raum integriert.“

Öffentliche Trinkbrunnen gibt es in vielen Städten – wie hier in Heidelberg. Foto: Elisabeth Maier

Die Gestaltung folge „einem klaren städtebaulichen und ökologischen Ansatz“. Drei neu gepflanzte Bäume – Feldahorn, Zürgelbaum und wintergrüne Eiche – strukturieren den Platz und sorgen künftig für natürlichen Schatten. Ergänzt wird die Bepflanzung durch zwei Staudenbeete sowie eine Hecke im südlichen Bereich, die als grüne Raumkante dient und zusätzliche Beschattung bietet. Drei Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Der Platz soll ein „Treffpunkt im Quartier“ werden.

Nachhaltiger Trinkwasserbrunnen

Der Bodenbelag wurde als wassergebundene Decke ausgeführt. Dieses Material heizt sich im Vergleich zu versiegelten Belägen deutlich weniger stark auf und ermöglicht zugleich die Versickerung von Regenwasser. Damit trägt der Platz zur Verbesserung des Mikroklimas bei und unterstützt eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung.

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Mit dem Trinkbrunnen, wie es sie in vielen anderen Städten bereits gibt, schließt die Stadt Ostfildern eine Lücke im Hitzeschutz. Das überschüssige Wasser des Trinkbrunnens sowie anfallendes Regenwasser werden zur Bewässerung der Staudenbeete und Bäume genutzt – ein geschlossener Wasserkreislauf, der den Nachhaltigkeitsgedanken der Anlage unterstreicht.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 55 000 Euro brutto, wobei Fördermittel aus der Städtebauförderung in Höhe von etwa 32 000 Euro erwartet werden. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen der beschlossenen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers.

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