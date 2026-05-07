Ostfildern Neuer Schattenplatz in Nellingen – Trinkbrunnen für den Hitzeschutz
Mit einem neuen Quartiersplatz will die Stadt Ostfildern die Aufenthaltsqualität in Nellingen verbessern. Der erste Trinkbrunnen der Stadt sorgt für Hitzeschutz.
Mit einem neuen Quartiersplatz will die Stadt Ostfildern die Aufenthaltsqualität in Nellingen verbessern. Der erste Trinkbrunnen der Stadt sorgt für Hitzeschutz.
Mehr Aufenthaltsqualität für die belebte Einkaufsmeile Hindenburgstraße in Nellingen schafft die Stadt Ostfildern. An der Ecke Otto-Schuster-Straße wird am Samstag, 9. Mai, ab 11 Uhr ein neuer Quartiersplatz mit einem Trinkbrunnen eingeweiht – dem ersten in der Stadt. Am Tag der Städtebauförderung gibt es auf dem Platz bis gegen 14 Uhr Programm.