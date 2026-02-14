 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Esslinger Zeitung
  6. Ostfildern

  8. Neues Raumkonzept für die Pflege – Samariterstift ist Großbaustelle

Ostfildern Neues Raumkonzept für die Pflege – Samariterstift ist Großbaustelle

Ostfildern: Neues Raumkonzept für die Pflege – Samariterstift ist Großbaustelle
1
Das Samariterstift in Ruit wird umfassend saniert. Foto: Markus Brändli

Für 11,6 Millionen Euro saniert die Gradmann-Stiftung das Samariterstift. Dass die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden, ist für Bewohner und Personal fordernd.

Komplett eingerüstet ist das Samariterstift in Ruit. Die Generalsanierung des 41 Jahre alten Gebäudes läuft auf Hochtouren. „Bis August wollen wir mit dem größten Teil der Arbeiten fertig sein“, sagt Rainer Lechner, der Geschäftsführer der Gradmann Stiftung, der das Haus gehört. Dass das Haus bei laufendem Betrieb saniert wird, sei für alle eine Herausforderung. Inzwischen sind die 81 Zimmer alle fertig.

 

Da die Arbeiten in Abschnitten geplant wurden, mussten die Seniorinnen und Senioren immer wieder umziehen. „Das war anfangs für viele schwierig“, sagt Daniela Peschel, die das Pflegeheim in Ruit leitet. Sie lobt ihr Team, „das den Menschen vermittelt hat, weshalb die Arbeiten notwendig sind.“ Jetzt freuten sich viele darauf, wenn alles fertig ist. Im ersten Stock ist der Küchen- und Essbereich neu und großzügig gestaltet. „Da schauen viele vorbei und sagen, ‚so schön wird es bei uns auch mal.’“ Dass der Baulärm Bewohnern und Mitarbeitenden zu schaffen gemacht hat, ist der Heimleiterin bewusst. Sie lobt auch die Teams der Baufirmen, die im Gespräch mit den betagten Menschen viele Situationen entspannt hätten.

In neu gestalteten Küchen wird für die Bewohner der Stockwerke gekocht. Foto: Markus Brändli

Die Arbeiten liegen nach Lechners Worten „im Zeitplan“. Allerdings erschwert das Regenwetter die Arbeiten in den Außenbereichen. Nach mehr als vier Jahrzehnten habe man sich für eine Generalsanierung entschieden, sagt Lechner. „Es ging darum, für das Haus eine langfristige Perspektive zu schaffen“, sagt der Geschäftsführer, der bis 2023 Erster Bürgermeister der Stadt Ostfildern war.

Wie wird das Samariterstift in Ruit saniert?

Man habe auch über eine kleinere Lösung nachgedacht, blickt Lechner zurück. Dann hätte das Haus aber eine deutlich geringere Lebensdauer gehabt: „Mit der umfassenden Erneuerung geht er nun von einer Perspektive von 25 bis 30 Jahren aus. „Nicht nur die energetischen Voraussetzungen und die Vorschriften beim Brandschutz haben sich geändert.“ Auch in der Pflege sei heute vieles anders organisiert. Dokumentation hat da einen hohen Stellenwert. Damit die Pflegekräfte in den Zimmern mit dem Tablet festhalten können, was bei den Patienten gemacht wurde, sind Wlan-Verbindungen in den Zimmern ein Muss. 11,6 Millionen Euro kostet das Projekt.

Das Gebäude des Samariterstifts ist komplett eingerüstet. „Die Dämmung war besonders herausfordernd“, sagt Lechner. Denn um neuen Standards zu genügen, braucht das Hause eine 20 Zentimeter dicke Dämmschicht. Langfristig spare das Energie, ist der ehemalige Finanzbürgermeister überzeugt. Auch das Dach wird erneuert. Dort wird es künftig eine Fotovoltaikanlage geben, die Strom nicht nur für das Gebäude erzeugt. Denn im Samariterstift sind auch die Räume von „Samariter mobil“, dem Pflegedienst des sozialen Dienstleisters Samariterstiftung, untergebracht.

„Die Menschen sollen sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen. Wir wollen das Gebäude mit der Generalsanierung in die Stadt hinein öffnen.“

Rainer Lechner, Gradmann-Stiftung

Wichtig ist Lechner auch, dass die Atmosphäre im Haus heller und angenehmer wird. „Die Menschen sollen sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen“, sagt der Gradmann-Geschäftsführer. Mit großen Fensterfronten und Balkonen öffnet sich das Haus in die Stadt hinein. Diesen Aspekt hebt der langjährige Bürgermeister, der in Ruit lebt, hervor.

Die betagten und pflegebedürftigen Menschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, sei das Ziel. Durch die offenen Küchen- und Essbereiche hätten die Seniorinnen und Senioren jetzt auch die Möglichkeit, sich mehr zu bewegen. „Das ist für die Gesundheit wichtig“, findet Lechner, „denn wenn es mal regnet, ist es schwierig, mit Rollatoren vor die Türe zu gehen.“

Geschäftsführer Rainer Lechner zeigt eines der fertig gestalteten Zimmer. Foto: Markus Brändli

Architektur des Samariterstifts in Ruit bleibt erhalten

Dass die Architektur des Hauses erhalten bleibt, sieht der Geschäftsführer als Chance. Denn im Gebäude gibt es verwinkelte Bereiche, in die sich die Bewohner zurückziehen können: „So wird heute kaum noch gebaut.“ In einer Ecke steht ein Klavier. Oben gibt es einen Bereich mit roten Sofas, der einen herrlichen Blick auf die Schwäbische Alb öffnet.

Neu gemacht wurden auch die Wohnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Haus tätig sind. „Wir haben viele Pflegekräfte aus dem Ausland“, sagt Daniela Peschel. Gerade im Pflegebereich sei die Konkurrenz um Fachkräfte besonders hat. Damit sie in einem anderen Land arbeiten dürfen, ist der Nachweis über eine Wohnung Pflicht. Mit dem Haus Liselotte, einem preisgekrönten architektonischen Schmuckstück auf der anderen Straßenseite, ist das Samariterstift in Ruit da bestens aufgestellt.

Unsere Empfehlung für Sie

Samariterstift in Ostfildern-Ruit: Pflegeheim wird für 11,6 Millionen Euro saniert

Samariterstift in Ostfildern-Ruit Pflegeheim wird für 11,6 Millionen Euro saniert

Seit 40 Jahren werden Senioren im Samariterstift in Ostfildern-Ruit betreut. Das ehemals städtische Heim gehört heute der Gradmann-Stiftung. Deren Geschäftsführer Rainer Lechner macht das Haus zukunftsfähig. Es soll für 11,6 Millionen Euro saniert werden.

Im Zuge der Bauarbeiten ist im Bereich der ehemaligen Großküche ein eigener Raum entstanden, in dem die Auszubildenden geschult werden – derzeit bildet das Haus 18 Männer und Frauen aus. Dazu gibt es einen Besprechungsraum. Gegen Ende der Arbeiten soll auch der Eingangsbereich neu gestaltet werden.

Die Gradmann-Stiftung

Projekte
Das Samariterstift gehört der Gradmann-Stiftung Ostfildern. Das Unternehmer-Ehepaar hat viele vorbildliche Projekte in der Altenhilfe angestoßen. Zweck der Gradmann-Stiftung ist die Unterstützung von hilfsbedürftigen älteren Menschen, insbesondere durch Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung. Der Stiftungszweck wird umgesetzt durch Bau oder den Erwerb von altengerechten Wohnungen. Menschen mit Demenz gilt ein besonderes Augenmerk.

Geschichte
Das Stiftungsvermögen stammt aus den Erträgen einer von Erich Gradmann gemeinsam mit einem Teilhaber 1926 gegründeten Versicherungsagentur. Die Geschäftspartner expandierten mit ihrer Gruppe ab 1955 ins Ausland. Nach Erich Gradmanns Tod verbrachte seine Ehefrau Liselotte ihren Lebensabend in der Parksiedlung in Ostfildern. Sie lebte sehr bescheiden und spendete bereits zu Lebzeiten beträchtliche Summen für soziale Zwecke.

Weitere Themen

Ostfildern: Abschied nach 38 Jahren – Engagierter Christ mit „Grünem Gockel“

Ostfildern Abschied nach 38 Jahren – Engagierter Christ mit „Grünem Gockel“

Als Vorsitzender des Kirchengemeinderats hat Manfred Bretschneider in Nellingen viel bewegt. Jetzt zieht er sich in die zweite Reihe zurück, will aber weiter aktiv bleiben.
Von Elisabeth Maier
Unternehmen in Ostfildern: Europaweit besondere Miniaturen – In der Welt der klitzekleinen Dinge

Unternehmen in Ostfildern Europaweit besondere Miniaturen – In der Welt der klitzekleinen Dinge

Das Familienunternehmen Reutter aus Kemnat hat eine fast 80-jährige Tradition. Mit handgemachten Miniaturen und Sammlerstücken sticht die Firma europaweit heraus.
Von Caroline Holowiecki
Öffnungszeiten in Ostfildern: Hallenbad Nellingen: Weniger öffentliches Schwimmen möglich

Öffnungszeiten in Ostfildern Hallenbad Nellingen: Weniger öffentliches Schwimmen möglich

Um das hohe Defizit beim Hallenbad Nellingen abzufedern, reduziert die Stadt Ostfildern die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit. Was ist mit Schulen und Vereinen?
Von Elisabeth Maier
Ganztagsschulen in Ostfildern: Punktesystem für Ganztagsbetreuung – Schulen fehlen Fachkräfte

Ganztagsschulen in Ostfildern Punktesystem für Ganztagsbetreuung – Schulen fehlen Fachkräfte

Ostfildern hat das Punktesystem für die Vergabe von Ganztagsbetreuung in der Grundschule geändert. Die Kommunalpolitiker fordern Schritte gegen den Fachkräftemangel.
Von Elisabeth Maier
Kunst in Ostfildern: Verletzte Landschaften, verletzte Seele – „bedrückende Schönheit“

Kunst in Ostfildern Verletzte Landschaften, verletzte Seele – „bedrückende Schönheit“

Überlaufene Hotspots neben leeren Winterlandschaften: Eine Ausstellung in der Galerie der Stadt Ostfildern macht neugierig.
Von Petra Bail
ÖPNV im Kreis Esslingen: Weichenstellung für Stadtbahnverlängerung – „Jetzt ist die beste Zeit“

ÖPNV im Kreis Esslingen Weichenstellung für Stadtbahnverlängerung – „Jetzt ist die beste Zeit“

Derzeit werden konkrete Trassen von Nellingen nach Esslingen und nach Denkendorf untersucht. Die Ergebnisse des Gutachtens sollen im Juli vorliegen. Wie geht es dann weiter?
Von Elke Hauptmann
Fortschritte in Ostfildern-Ruit: Neue Unterkunft für Geflüchtete – wie weit ist der Bau?

Fortschritte in Ostfildern-Ruit Neue Unterkunft für Geflüchtete – wie weit ist der Bau?

In Ruit entsteht eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Welche Fortschritte der Bau macht und wann die ersten Bewohner einziehen könnten.
Von Johannes M. Fischer
Ostfildern: Wechsel bei Jugendsprechenden – Junge Stimmen im Gemeinderat

Ostfildern Wechsel bei Jugendsprechenden – Junge Stimmen im Gemeinderat

Niklas Binder löst Johannes Dalferth als einen von vier Jugendsprechenden im Gemeinderat Ostfildern ab. Das kommunalpolitische Modell hat sich bewährt.
Von Elisabeth Maier
Ostfildern: Bauen im Klimawandel – junge Stadtplaner setzen auf Hitzeschutz

Ostfildern Bauen im Klimawandel – junge Stadtplaner setzen auf Hitzeschutz

Klimafreundliche Planung und neue Wohnkonzepte sind große Themen für junge Stadtplaner der Hochschule Nürtingen. Im Scharnhauser Park holten sie sich Impulse.
Von Elisabeth Maier

Innovative Apotheke „Maximale Sicherheit“ – wie Automaten in der Pflege helfen

Mit modernen Automaten werden Arzneimittel für die 13 Mache-Apotheken verblistert. Das spart Patienten und Pflegekräften viel Zeit und vermeidet falsche Gaben.
Von Elisabeth Maier
Weitere Artikel zu Ostfildern Ruit Pflege Bauarbeiten Sanierung Konzept Plan
 
 