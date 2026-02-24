Ostfildern Wechsel im Stadtarchiv – Welche Pläne hat Patrizia Hartich?
Nach 34 Jahren geht der Ostfilderner Stadtarchivar Jochen Bender in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Patrizia Hartich. Wie geht es zukünftig im Archiv weiter?
Stadtgeschichte lebendig vermitteln, das macht für Jochen Bender und für Patrizia Hartich den großen Reiz der Arbeit im Stadtarchiv aus. Nach 34 Jahren geht der Kulturwissenschaftler Bender in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird die promovierte Historikerin, die in Esslingen lebt.