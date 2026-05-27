Ostfildern: Wie schützt man sich vor Hochwasser?

Starkregen und Überschwemmungen werden angesichts des Klimawandels immer häufiger zum Problem. Deshalb wird Hochwasserschutz auch immer mehr zur Gemeinschaftsaufgabe. In Scharnhausen hat der interkommunale Zweckverband Körsch mit Ostfildern ein riesiges Bauwerk errichtet. Aber auch im Stadtgebiet tut sich viel. Vor allem motiviert die Stadt Hausbesitzer, selbst Vorsorge zu treffen.

Gepflasterte Querrinnen sorgen dafür, dass Niederschlagswasser kontrolliert und ohne Schäden abfließen kann. „Darüber hinaus werden im Stadtgebiet Gräben reaktiviert und Einlaufbauwerke verbessert, um Wasser aus den Außengebieten gezielt aufzufangen und geordnet in die Regenwasserkanäle einzuleiten“, fasst Pressesprecherin Tanja Eisbrenner zusammen.

Hochwasserschutz fängt beim eigenen Zuhause an. Foto: Daniel Vogl/dpa

Ehemalige Grünflächen werden durch Erdarbeiten zu flachen Rückhaltebecken umgestaltet, die bei starken Niederschlägen Wasser aufnehmen können. Zu den bedeutendsten Bauwerken dieser Art in Ostfildern zählen die Hochwasserrückhaltebecken in Scharnhausen und am Rohrgraben.

„Der Schutz vor Hochwasser und Starkregen beginnt jedoch nicht erst bei großen Bauprojekten, sondern bereits im privaten Bereich“, sagt Eisbrenner. Schon mit einfachen Maßnahmen könne jeder dazu beitragen, sich selbst und andere zu schützen sowie Schäden an Gebäuden und Infrastruktur zu vermeiden. Wichtig sei zunächst das Bewusstsein, dass Hochwasser und Überflutungen infolge von Starkregen grundsätzlich jeden treffen können – auch fernab von Flüssen oder Bächen. Gerade in Ostfildern befinden sich viele Wohngebiete in Hanglagen, in denen oberflächlich abfließendes Wasser erhebliche Schäden verursachen kann. Daher sei die private Eigenvorsorge wichtig – dazu sind alle betroffenen Personen per Gesetz sogar verpflichtet.

Unsere Empfehlung für Sie Geschäftsführer des Körsch-Zweckverbands Interkommunales Netzwerk gegen Hochwasser Die Projekte für den Hochwasserschutz an der Körsch koordiniert Helmut Schönleber. Der Tiefbauingenieur ist Geschäftsführer des interkommunalen Zweckverbands.

Was kann jeder einzelne da tun? Zur privaten Vorsorge gehören nach Eisbrenners Worten „Schutzmaßnahmen am Gebäude, ein passender Versicherungsschutz sowie das richtige Verhalten im Ernstfall.“ Dazu gehört beispielsweise, Fenster, Türen und Abflüsse abzudichten, Kellerräume nicht mehr zu betreten und das Auto auf eine höher gelegene Fläche zu bringen. Man sollte auch daran denken, den Strom auszuschalten und die Wasser- und Gaszufuhr abzudrehen. Weitere Informationen hierzu stehen auf der Homepage der Stadt Ostfildern bereit. Dort werden sowohl Verhaltenshinweise für Hochwasser- und Starkregenereignisse als auch mögliche bauliche Schutzmaßnahmen am eigenen Grundstück erläutert.

Informationen zum Hochwasserschutz unter: www.ostfildern.de/bevoelkerungsschutz