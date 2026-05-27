Ostfildern Wie schützt man sich vor Hochwasser?
Die Stadt Ostfildern ruft Bürger zur Vorsorge auf. Im Stadtgebiet laufen viele Projekte für den Schutz vor Wassermassen.
Die Stadt Ostfildern ruft Bürger zur Vorsorge auf. Im Stadtgebiet laufen viele Projekte für den Schutz vor Wassermassen.
Starkregen und Überschwemmungen werden angesichts des Klimawandels immer häufiger zum Problem. Deshalb wird Hochwasserschutz auch immer mehr zur Gemeinschaftsaufgabe. In Scharnhausen hat der interkommunale Zweckverband Körsch mit Ostfildern ein riesiges Bauwerk errichtet. Aber auch im Stadtgebiet tut sich viel. Vor allem motiviert die Stadt Hausbesitzer, selbst Vorsorge zu treffen.