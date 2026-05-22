Der neue Platz in Scharnhausen ist schon in Betrieb. Bis September sollen auch der TV Kemnat und die Pfingstweideschule ihr neues Spielfeld bekommen.
22.05.2026 - 21:18 Uhr
Um den neuen Kunstrasenplatz in Scharnhausen haben Vereine und Kommunalpolitiker lange gestritten. Weil die Stadtkassen knapp sind, hatte die Stadt Ostfildern zunächst nur die Mittel, ein Spielfeld zu sanieren. Auch der TV Kemnat und die Pfingstweideschule hatten dringend einen Kunstrasen gefordert, gingen aber zunächst leer aus. Fördermittel aus der Sportmilliarde machen aber nun doch beide Projekte möglich. Jetzt wurde der neue Platz in Scharnhausen offiziell eröffnet.