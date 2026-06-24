Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski ist mit der Otto-Hirsch-Medaille ausgezeichnet worden. Im Interview erklärt er, warum es heute mehr Mut braucht.

Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski und das jüdische Jugendzentrum Halev haben in diesem Jahr die Otto-Hirsch-Medaille erhalten, mit der die Stadt Stuttgart, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Persönlichkeiten sowie Gruppen auszeichnen, die sich für die christlich-jüdische Zusammenarbeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Völkerverständigung einsetzen. Was haben eine Schauspielbühne und ein Intendant damit zu tun? Fragen an Burkhard C. Kosminski.

Herr Kosminski, wie war Ihre Reaktion, als Sie davon gehört haben, dass Sie mit der Otto-Hirsch-Medaille ausgezeichnet werden?

Ich war total überrascht und berührt und habe mich sehr darüber gefreut. Denn das ist ja auch eine Anerkennung für das Schauspiel Stuttgart insgesamt.

Sie bieten israelischen Schauspielern bewusst eine Bühne . . .

Ja, wir haben relativ viel in der Richtung gemacht, da greift eins ins andere. Wegweisend war das programmatische Stück „Vögel“ von Wajdi Mouawad, mit dem wir 2018/19 die Intendanz eröffnet haben – mit einigen der renommiertesten Schauspielerinnen und Schauspieler aus Israel: Evgenia Dodina, Itay Tiran und Dov Glickman. Das Stück thematisiert den Nahostkonflikt und Fragen von Herkunft und Identität. Eine Art Romeo-und-Julia Geschichte, und das viersprachig: auf Deutsch, Englisch, Hebräisch, Arabisch. Das ist in der Stadt extrem gut aufgenommen worden und hat nachhaltig Eindruck hinterlassen. Es gab auch einen starken Impuls in die deutsche Theaterszene hinein.

Woraus speist sich Ihre Motivation? Ist es ein politisches, ein kulturelles Interesse?

Unsere Generation hat die Auseinandersetzung mit der Geschichte intensiv gesucht. Ich bin erstmals als 16-Jähriger für mehrere Wochen nach Israel gefahren, weil mich interessiert hat, wie gleichaltrige jüdische Menschen über Deutschland denken. Man hat damals auch die Eltern damit konfrontiert, was sie im Dritten Reich gemacht haben, ob sie Nazis waren. Das war ein ganz zentrales Thema meiner Generation und hat mich nie ganz in Ruhe gelassen.

„Unser Anspruch ist es, Kitt für die Gesellschaft zu sein.“ Burkhard C. Kosminski Intendant Schauspiel Stuttgart

Mit großer Konsequenz führen Sie das Stück „Die Ermittlung“ von Peter Weiss an wechselnden Schauplätzen auf – ein Werk über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse von 1963 bis 1965. Warum betreiben Sie diesen Aufwand?

Ich finde es immens wichtig, an die Auschwitz-Prozesse zu erinnern. Peter Weiss hat das Thema für das Theater brillant umgesetzt. Wir haben das Stück gerade in Hamburg gespielt und natürlich ist es auch weiterhin im Stuttgarter Landgericht zu sehen. Die Richter dort haben mich tief beeindruckt, weil sie die Geschichte der Stuttgarter Justiz entschlossen aufarbeiten, auch mit einer hochinteressanten Ausstellung im Landgericht selbst.

Wie ist das Interesse an der Inszenierung?

Es gab bisher noch keine Vorstellung, die nicht ausverkauft war. Ich bin Muhterem Aas sehr dankbar, dass sie als Landtagspräsidentin die Premiere im Landtag von Baden-Württemberg ermöglicht hat. Die Liste der Anfragen ist lang. Wir werden im Mainzer Landtag spielen, der Landtag von Kiel will uns einladen und weitere mehr. Es ist Teil des Konzepts, diese Inszenierung an historisch aufgeladenen Orten zu zeigen.

Wie wichtig ist Ihnen Erinnerungsarbeit generell?

Das ist schon ein grundsätzliches Thema, dem wir im Schauspiel regelmäßig Raum geben – auch mit einer Ausstellung über Schauspieler und Sänger, die im Dritten Reich das Theater verlassen mussten. Zentral ist auch die Kooperation mit unseren inzwischen rund 150 Partnerschulen. Unsere Vermittlung geht in diese Schulen, um mit den Schülerinnen und Schülern Themen wie Demokratie theaterpädagogisch-spielerisch zu bearbeiten. Unser Anspruch ist es, Kitt für die Gesellschaft zu sein und eine Herzkammer der Demokratie.

Solidarität mit Israel: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2024 ließ Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski im Schulterschluss mit den drei anderen Stuttgarter Intendanten Schauspielgebäude eine Israel-Flagge aufhängen. Foto: Jan Sellner

Was auch auffiel, das war die große Israelflagge, die Sie nach dem Überall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 am Schauspielhaus aufgehängt haben ...

Ich bin in der Regel kein Fan von Flaggen, weil das immer eine Vereinfachung darstellt. Viele Kollegen neigen dazu, bei jeder Weltkrise eine Flagge rauszuhängen und sie danach schnell wieder abzunehmen. In diesem Fall war es aber notwendig, Flagge zu zeigen, denn die Schockwirkung, die von dem Hamas-Überfall ausging, war doch enorm.

Andere Kulturschaffende hielten sich zurück. Das Wort vom „dröhnenden Schweigen“ im Kulturbetrieb machte die Runde . . .

Wir vier Intendanten der Württembergischen Staatstheater haben gemeinschaftlich entschieden, so zu handeln. Was andere Kollegen machen, will ich nicht kommentieren. Aber ich war schon verwundert darüber, dass in einer solchen Situation nicht eindeutig reagiert wurde.

Seitdem hat sich die Situation weiter polarisiert. Die Solidarität mit Israel wurde und wird auf eine schwere Probe gestellt. Wie geht es Ihnen damit?

Ich will nicht Politik machen, sondern mich auf darauf konzentrieren, im und durch Theater Räume zu schaffen und Diskussionen zu ermöglichen. Soviel nur: Für einen Friedensprozess müssen wir rauskommen aus der Spirale der Gewalt. Über die Kultur versuchen wir, Impulse zu geben. Es geht um ein Angebot zum Dialog, auch hier in unserer Stadt. Die Kultur bietet Menschen die Möglichkeit, sich mit der Zeit, in der wir leben, auseinanderzusetzen.

Sie haben Mut als tragendes Thema für die nächste Spielzeit gewählt. Brauchen wir mehr Mut?

Ja. Es braucht eine Zeitenwende für mehr Engagement. Die Dinge einfach laufen zu lassen, funktioniert nicht mehr. Es braucht den Mut, in der S-Bahn aufzustehen, wenn jemand attackiert wird, und es braucht den Mut, die eigene Meinung differenziert zu äußern und nicht mehr zu schweigen. Wir müssen uns einmischen und Haltung zeigen. Wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie aktiv verteidigen.

Das Gespräch führte Jan Sellner.

Otto-Hirsch-Medaille

Auszeichnung

Die Otto-Hirsch-Medaille ist benannt nach einem jüdischen Ministerialrat aus Stuttgart, der sich für jüdisches Leben stark machte und vielen Jüdinnen und Juden die Flucht aus Nazi-Deutschland ermöglichte; er selbst kam 1941 im KZ Mauthausen zu Tode. Der Preis wurde 1985, im Jahr des 100. Geburtstags von Otto Hirsch, erstmals vergeben. Seitdem würdigen die Stadt Stuttgart, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) Jahr für Jahr Persönlichkeiten sowie Gruppen und Initiativen, die sich um die christlich-jüdische Zusammenarbeit, um Völkerverständigung und Integration verdient machen.

Intendant

Der aus Schwenningen stammende Burkhard C. Kosminski studierte Schauspiel und Regie in New York. Von 2001 bis 2006 war er leitender Regisseur und Mitglied der künstlerischen Leitung am Düsseldorfer Schauspielhaus. 2006 wechselte er ans Nationaltheater Mannheim, zunächst als Schauspieldirektor, dann als Schauspielintendant. Zugleich war er künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage. Er führte unter anderem Regie an der Berliner Schaubühne, dem Staatstheater Dresden und dem Schauspiel Frankfurt. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er Intendant des Schauspiels Stuttgart.