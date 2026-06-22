Wenn eine Veranstaltung zum 41. Mal stattfindet, könnte man auf den Gedanken kommen, es handle sich um ein pflichtschuldiges Ritual. Bei der jährlichen Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille im Stuttgarter Rathaus ist dies ausdrücklich nicht der Fall. Das hat wesentlich mit den jeweils geehrten Persönlichkeiten zu tun: In diesem Jahr Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski und Boris Karasik sowie Igal Shamailov für das jüdische Jugendzentrum Halev („Herz“).

Kosminski erhielt den Preis, weil er nach dem Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober 2023 das Stuttgarter Schauspiel „als einen Ort der Begegnung etabliert hat, neue Gesprächsräume eröffnete und klar gegen Antisemitismus Stellung bezog“. Das Jugendzentrum Halev wurde ausgezeichnet, weil es sich in besonderer Weise für jüdische Jugendliche in Stuttgart engagiert. Es ermutige junge Leute, sich selbstbewusst in die Gesellschaft einzubringen, heißt es in der Begründung. Damit werde jüdisches Leben in Stuttgart und der Region gestärkt.

Die Otto-Hirsch-Medaille ist benannt nach einem jüdischen Ministerialrat aus Stuttgart, der sich für jüdisches Leben stark machte und vielen Jüdinnen und Juden die Flucht aus Nazi-Deutschland ermöglichte; er selbst kam 1941 im KZ Mauthausen zu Tode. Der Preis wurde 1985, im Jahr des 100. Geburtstags von Otto Hirsch, erstmals vergeben. Seitdem würdigen die Stadt Stuttgart, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) Jahr für Jahr Persönlichkeiten sowie Gruppen und Initiativen, die sich um die christlich-jüdische Zusammenarbeit, um Völkerverständigung und Integration verdient machen.

Fabian Mayer warnt: „Jüdisches Leben wird in Deutschland wieder bedroht“

Kulturbürgermeister Fabian Mayer, äußerte am Montagabend im voll besetzten Sitzungssaal des Rathauses große Sorge angesichts der Zunahme antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Er verwies auf den jüngst veröffentlichten Bericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus mit der Rekordzahl von 8725 registrierten Vorfällen im Jahr 2025. „Jüdisches Leben wird in Deutschland wieder bedroht“, warnte Mayer: „Das darf niemals sein.“ In der Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille sieht er „ein öffentliches Bekenntnis, dass jüdisches Leben mitten in die Gesellschaft gehört und wir die Verantwortung haben, es zu schützen.“ Persönlichkeiten wie Burkhard C. Kosminski und die Mitglieder des Jugendzentrums Halev seien „leuchtende Beispiele“ dafür, wie dies lebensnah geschehen könne. „Sie glauben an die Kraft von Kultur und Teilhabe.“

Die Preisträger unter sich: Boris Karasik, Igal Shamailov und Burkhard C.Kosminski (von links). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mayer erklärte, viele Reaktionen auf den 7. Oktober hätten das nötige Mitgefühl mit den Opfern vermissen lassen. Mit zeitlichem Abstand begegne einem teils unverhohlener Antijudaismus, „den wir durch unsere Erinnerungskultur weitgehend für überwunden hielten“. Der Konsens über Grundwerte in der Gesellschaft erodiere. Die Frage sei: „Wie schaffen wir es, den Zusammenhalt zu stärken und Räume des Zuhörens und des Respekts zu schaffen?“ Seine Antwort: „Zusammenhalt wächst dort, wo sich Menschen engagieren.“ Menschen wie Kosminski, „der sich mutig und konsequent mit jüdischer Kultur und jüdischem Leben solidarisiert und unmissverständlich Stellung bezogen hat“. Der Kulturbürgermeister erinnerte daran, dass der Intendant jüdische Literatur und Künstler in den Spielplan seines Hauses einbezog, Räume öffnete, „die andere verschlossen haben“ und sich einer Tendenz im Kulturbetrieb entgegenstelle, israelische Kulturschaffende auszuschließen und sie damit indirekt für die Politik der israelischen Regierung haftbar zu machen. Kosminski setzte Zeichen für ein kulturelles Miteinander, „das weit über die Stadt hinausstrahlt“.

Ein Beispiel dafür, „dass Freundschaft stärker ist als der Hass“

In den Mitgliedern des Jugendzentrums Halev sieht der Kulturbürgermeister „Botschafterinnen und Botschafter eines offenen und vielfältigen jüdischen Lebens“. Ihr Engagement zeige, „dass Freundschaft stärker sei als der Hass“. Das spiegle sich auch rund um den Gesangs- und Tanzwettbewerb Jewrovision , der in diesem Jahr zum ersten Mal in Stuttgart stattgefunden hat.

Barbara Traub, Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, lobte ihrerseits die Preisträger. Kosminski sei zu seinen jüdischen Freunden gestanden, als andere auf Distanz gegangen seien. Er habe Brücken nach Israel geschlagen, die Weltpremiere von zwei israelischen Stücken in Stuttgart ermöglicht und Leseabende mit israelischen Autoren organisiert. Zutiefst bewegt zeigte sich Traub von dem Theaterstück „Die Ermittlung“ von Peter Weiss, das von den Auschwitz-Prozessen handelt und durch Vermittlung der damaligen Landtagspräsidentin Muhterem Aras unter anderem im Landtag aufgeführt wurde.

Traub erklärte, nach dem Holocaust hätten sich in Deutschland „Generationen rechtschaffener Menschen ihr Leben lang bemüht, um Vertrauen zu werben und Brücken zu bauen. Kosminski sei nach dem 7. Oktober nicht bereit gewesen, diese Brücken und das mühsam erarbeitete Vertrauen einfach aufzugeben. „Ihre Standhaftigkeit und Geradlinigkeit haben vielen Menschen in der jüdischen Gemeinschaft Mut gemacht“, sagte Traub. Mut hätten auch die Jugendlichen von Halev bewiesen, die Hoffnung geschenkt und zum Vorbild für andere geworden seien.

„Was macht Ihnen Mut?“ „Tage wie diese!“

Die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, betonte, „die Auszeichnung sagt etwas aus über die Würde und den Charakter unserer Stadt aus.“ Sie appellierte dafür, sich stärker damit zu beschäftigen, „was gut läuft und wo Menschen Gesicht zeigen“. Kosminski und Halev stünden dafür exemplarisch: „Etwas besseres als solche Botschafter Stuttgarts kann uns nicht passieren.“

Das sah man in Tanz- und Gesangsperformance des Jugendzentrums mit Titeln wie „Wir haben den Mut“ ebenso bestätigt, wie in dem von Kinsy von Reischach moderierten Gespräch mit den Preisträgern. „Was macht Ihnen Mut?“, wollte die Moderatorin wissen. Für Boris Karasik und Igal Shamailov sind es „Tage wie diese, die einen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen!“ Burkhard C. Kosminski antwortet: „Ich glaube an die Kunst. Wir sind elementarer Bestandteil dieser Stadt. Wir sind wichtig.“ Das mündete in den Satz: „Wenn die Kulturschaffen in die Weltpolitik gehen würden, wären die Kriege schnell beendet.“