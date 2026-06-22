Mit der Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille setzt Stuttgart ein wiederkehrendes Zeichen für Verständigung und Zusammenhalt und gegen Antisemitismus.
22.06.2026 - 23:31 Uhr
Wenn eine Veranstaltung zum 41. Mal stattfindet, könnte man auf den Gedanken kommen, es handle sich um ein pflichtschuldiges Ritual. Bei der jährlichen Verleihung der Otto-Hirsch-Medaille im Stuttgarter Rathaus ist dies ausdrücklich nicht der Fall. Das hat wesentlich mit den jeweils geehrten Persönlichkeiten zu tun: In diesem Jahr Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski und Boris Karasik sowie Igal Shamailov für das jüdische Jugendzentrum Halev („Herz“).