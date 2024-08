Wir haben alle Padel-Tennis-Plätze in Stuttgart und Umgebung für Sie aufgelistet. Hier können Sie auch ohne Mitgliedschaft spielen.

Padel-Tennis ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit, und auch in Stuttgart erfreut sich dieser Mix aus Tennis und Squash immer größerer Beliebtheit. Ob Anfänger oder erfahrener Spieler, Stuttgart und die nähere Umgebung bieten mittlerweile einige Plätze, auf denen Padel-Tennis gespielt werden kann.

Padel-Tennis-Plätze in Stuttgart

Padel Battle Stuttgart

Adresse: TSV Jahn Büsnau e. V., Adolf-Engster-Weg, 10 70569 Stuttgart

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:00 bis 22:00 Uhr

Link zur Webseite: Padel Battle Stuttgart

Nur Outdoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Padelschläger-Leihe und Ballkauf vor Ort möglich.

Padel Stuttgart

Adresse: HTC Stuttgarter Kickers Bopseräcker 1, 70597 Stuttgart

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:00 bis 22:00 Uhr

Link zur Webseite: Padel Stuttgart

Nur Outdoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Padelschläger-Leihe und Ballkauf über Sport Katzmaier in Stuttgart-Degerloch möglich.

Padel-Tennis-Plätze in der Stuttgarter Umgebung

Padel beim KVU Untertürkheim

Adresse: Kraftsport-Verein 1906 Untertürkheim e.V., Im Dietbach 3, 70734 Fellbach

Öffnungszeiten: Wird auf Buchungsseite angezeigt

Link zur Webseite: KVU Untertürkheim

Nur Outdoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Equipment muss selbst mitgebracht werden.

Match Center Filderstadt (Bonlanden)

Adresse: Mahlestraße 70, 70794 Filderstadt (Bonlanden)

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 Uhr – ca. 23:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr, Sonntag und Feiertage 9:00 Uhr – ca. 22:00 Uhr

Link zur Webseite: Match Center

Indoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Padelschläger-Leihe und Ballkauf vor Ort möglich.

Top Tennis Ostfildern

Adresse: Schönbergstr. 38, 73760 Ostfildern

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8:00 bis 23:00 Uhr.

Link zur Webseite: Top Tennis

Indoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Equipment muss selbst mitgebracht werden.

TABB Böblingen

Adresse: Im Zimmerschlag 7, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 7:00 bis 24:00 Uhr

Link zur Webseite: TABB

Nur Outdoor-Plätze, Platzbuchung ohne Mitgliedschaft möglich, Padelschläger-Leihe und Ballkauf vor Ort möglich.

In Stuttgart und Umgebung gibt es viele großartige Orte, um Padel-Tennis zu spielen. Ob Sie nach einem Outdoor-Platz für eine entspannte Runde im Freien suchen oder lieber Indoor trainieren möchten – in dieser Liste finden Sie sicher den passenden Platz. Besonders schön ist, dass die meisten Anlagen ohne Mitgliedschaft zugänglich sind, sodass Sie ganz flexibel und ohne Verpflichtungen spielen können. Packen Sie Ihre Schläger ein und erleben Sie, warum Padel-Tennis so viele Menschen begeistert!