Pächter mit 20 Jahren: Suche nach Erfüllung in luftiger Höhe – Schwäbisches Paar übernimmt Alpenhütte

Gerade mal 20 – und schon Aussteiger? Da lachen Peter Weiger und Luis Schneider nur. So viel wie in den vergangenen Monaten hätten sie noch nie gearbeitet in ihrem Leben, meinen sie: „Selbst wenn wir mal zum Entspannen ausgehen, schauen wir uns im Restaurant genau die Speisekarte oder das Geschirr an, ob wir daraus eine Inspiration mitnehmen könnten“, meint Peter. Das junge schwule Paar ist fokussiert: Im Juni geht es los, dann übernehmen sie als vielleicht jüngste Hüttenpächter der gesamten Alpen die Siegerlandhütte bei Sölden auf gewaltigen 2710 Metern Höhe. Und es gibt noch so viel zu tun.