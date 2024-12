Paketbeschriftungen werden im Versand in der Regel maschinell gelesen und sortiert. Können sie nicht korrekt gelesen werden, kommt es zu Verzögerungen, da eine erneute Sortierung durch menschliches Personal erfolgen muss. Grundsätzlich gibt es 4 Möglichkeiten, um Pakete zu beschriften:

1. Paket online beschriften

Wenn Sie Ihr Paket online beschriften, wickeln Sie mit der Bezahlung auch das Ausfüllen des Paketscheines ab. Am Ende des Bezahlvorganges wird automatisch ein Paketschein erstellt, den Sie ausdrucken und nur noch auf die Oberseite des Pakets kleben müssen. Das hat zum einen den Vorteil, dass es zu keinen Fehlern beim Auslesen bzw. Sortieren kommt, da alles leserlich und korrekt beschriftet ist, und zum anderen müssen Sie das Paket im Paketshop nur abgeben. Sie müssen lediglich einen Drucker haben und Größe und Gewicht des Pakets kennen. Hier geht es zu den einzelnen Paketscheinen mit Frankierung:

2. Paket ohne Drucker online beschriften

Noch etwas praktischer sind mobile Paketscheine, da diese von Ihnen nicht ausgedruckt werden müssen. Wenn Sie online Ihre Paketsendung erstellt haben, bekommen Sie nach dem Bezahlvorgang einen QR-Code, welcher alle wichtigen Paketinformationen erhält. Diesen zeigen Sie einfach in der nächsten Filiale vor und der Paketschein wird für Sie gedruckt. Meist wird dabei nur ein Strich- oder QR-Code ausgedruckt und auf das Paket geklebt. Die Paketsendung kann so sogar vom Handy aufgegeben und das Paket mit dem Vorzeigen des Scancodes ohne Weiteres im entsprechenden Paketshop abgegeben werden. Bei einigen Paketdiensten kann das Paket sogar von zu Hause aus dem Zusteller auf seiner Zustelltour mitgegeben werden. Die mobilen Paketscheine sind ebenfalls bei den jeweiligen Paketdienstleistern am Ende des Bezahlvorgangs abrufbar (siehe Linksammlung unter Punkt 1).

3. Paket mit Paketschein beschriften

Eine weitere Möglichkeit ist es, einen leeren Versandschein-Vordruck direkt als PDF herunterzuladen, auszudrucken und auf das Paket zu kleben. Der Versandschein-Vordruck von DHL lässt sich sogar direkt als PDF bearbeiten. Absender und Empfänger können so leserlich und korrekt eingetragen werden. Anschließend muss das Paket nur noch zum Versand beim jeweiligen Paketdienstleister aufgegeben werden.

4. Paket von Hand beschriften

Natürlich kann das Paket auch von Hand beschriftet werden. Dabei sollten Sie die folgenden Dinge beachten:

Empfänger unten rechts: Der Empfänger wird wie bei Briefen auch immer auf der Oberseite unten rechts hingeschrieben. Über die Adresse können Sie „Empfänger“ schreiben.

Der Empfänger wird wie bei Briefen auch immer auf der Oberseite unten rechts hingeschrieben. Über die Adresse können Sie „Empfänger“ schreiben. Absender oben links: Der Absender wird (ebenfalls auf der Oberseite) oben links hingeschrieben. Für eine bessere Unterscheidung sollten Sie noch „Absender“ über die Adresse schreiben.

Der Absender wird (ebenfalls auf der Oberseite) oben links hingeschrieben. Für eine bessere Unterscheidung sollten Sie noch „Absender“ über die Adresse schreiben. Platz am Rand lassen: Damit die Adressen beim maschinellen Sortieren besser ausgelesen werden können, sollten Sie an den Rändern einige cm Platz lassen.

Damit die Adressen beim maschinellen Sortieren besser ausgelesen werden können, sollten Sie an den Rändern einige cm Platz lassen. Druckbuchstaben: Schreiben Sie am besten in Druckbuchstaben und sauber und ordentlich, so vermeiden Sie ebenfalls Fehler bei der Sortierung.

Schreiben Sie am besten in Druckbuchstaben und sauber und ordentlich, so vermeiden Sie ebenfalls Fehler bei der Sortierung. Alte Etiketten entfernen: Da die Pakete vom Paketdienst meist mit Codes frankiert werden, sollten Sie ggf. alte Strich- und QR-Codes entfernen.

Fazit:

Für eine reibungslose und schnelle Zustellung von Paketen ist die korrekte Beschriftung wichtig. Es gibt vier bewährte Methoden, um diese richtig zu beschriften: online beschriften mit ausgedrucktem Paketschein, mobil beschriften mithilfe eines QR-Codes ohne Drucker, Vordrucke verwenden durch manuelles Ausfüllen eines heruntergeladenen Versandscheins oder die Handbeschriftung direkt auf dem Paket. Bei allen Methoden sollte die Lesbarkeit der Adressen sichergestellt werden, um Verzögerungen oder Fehlsortierungen zu vermeiden. Moderne Optionen wie mobile Paketscheine bieten dabei zusätzlichen Komfort, da sie den Versandprozess vereinfachen und digitale Technologien nutzen.