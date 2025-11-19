Palazzo Dinnershow So schmeckt das neue Menü im Palazzo
Törtchen vom Flusskrebs und geschmortes Schulterscherzl: Auf dem Wasen serviert Harald Wohlfahrt das Menü für die 20. Saison. Wir verraten, ob es etwas taugt – und welches Detail fehlt.
Natürlich kommt niemand ins Spiegelzelt auf dem Cannstatter Wasen, um sich ausschließlich dem kulinarischen Hochgenuss hinzugeben – und auch die Show allein wäre nicht der Grund, sich auf den Weg dorthin zu machen. Es ist die Mischung aus beidem: ein Abendessen, das gleichzeitig Unterhaltung bietet. Mehr als drei Stunden Eskapismus bietet auch dieses Jahr wieder die Show Palazzo, die mit dem Gastgeber Harald Wohlfahrt bereits die 20. Spielzeit einläutet. Der Mann, der 25 Jahre lang in der Schwarzwaldstube in Baiersbronn drei Michelin-Sterne erkochte, zeichnet für das Vier-Gang-Menü verantwortlich. In seiner zwanzigsten Saison hat er sich entschieden, dem Publikum schmackhafte Hits auf den Teller zu bringen: Gerichte, die sowohl in vegetarischer als auch in der klassischen Fleisch- und Fischvariante angeboten werden, um möglichst viele Geschmäcker zu treffen. Es gibt schlichtweg viel, was nicht möglich ist: ein rosa gebratenes Reh? Ein Ding der Unmöglichkeit, dies auf 320 Teller zu zaubern.