Wenn glutenfrei paniert werden muss oder die Semmelbrösel alle sind, muss ein Ersatz für das Paniermehl her. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 9 Paniermehl-Alternativen.

Durch das Panieren werden Speisen außen knusprig und bleiben gleichzeitig innen schön saftig. Klassisch wird Paniermehl aus Semmelbröseln gemacht, jedoch gibt es eine Vielzahl an leckeren Alternativen, die das Paniermehl ersetzen können und mindestens genauso gut schmecken.

1. Klassisches Paniermehl selber machen

Wenn Sie gerade kein Paniermehl zur Hand, aber noch Brot oder Brötchen im Haus haben, ist es naheliegend, Paniermehl einfach selber zu machen. Klassisch wird Paniermehl aus Weißbrot bzw. weißen Brötchen gemacht. Andere Backwaren wie Zwieback, Knäcke- oder Vollkornbrot eignen sich allerdings ebenso gut, um Paniermehl selber zu machen.

Trocknen Sie dazu einfach die Backwaren, indem Sie diese in dicke Scheiben schneiden und sie am besten über Nacht offen liegen lassen. Wenn es schneller gehen muss, können Sie die Backwaren auch auf die Heizung legen oder im Backofen bei 100 Grad etwa 10 bis 20 Minuten trocknen lassen. Anschließend können Sie die getrockneten Backwaren fein reiben oder mit einer Küchenmaschine zerkleinern. Für ein besonders feines Paniermehl können Sie die groben Gebäckbrösel sieben und diese je nach gewünschtem Feinheitsgrad weitere Male zerkleinern.

2. Paniermehl aus Haferflocken

Hervorragend als Paniermehl-Ersatz eignen sich Haferflocken. Da Haferflocken sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen und eine raue Oberfläche haben, können diese nicht nur zerkleinert, sondern auch im Ganzen als Paniermehl-Ersatz verwendet werden. Haferflocken-Paniermehl eignet sich sowohl für die klassischen Rezepte wie Schnitzel oder panierter Fisch als auch als bindende Zutat, wie zum Beispiel in Bratlingen.

Lese-Tipp: Tahini-Ersatz - 3 Alternativen für Sesampaste

3. Paniermehl aus Nüssen

Eine weitere gute Paniermehl-Alternative sind Nüsse. Damit sich diese als Paniermehl verarbeiten lassen, sollten Nüsse besser fein gemixt werden. Gut eignen sich hierfür Walnüsse, Haselnüsse oder Mandeln, aber auch andere Nussarten wie Cashew oder Paranüsse eignen sich zur Verwendung als Paniermehl. Da die meisten Nüsse als Panierung oder Panade einen intensiven Eigengeschmack haben, sollte dem Paniermehl-Ersatz am besten noch eine neutrale Zutat wie Semmelbrösel oder Haferflocken beigemischt werden.

4. Paniermehl aus Chips

Chips eignen sich ebenfalls als Paniermehl-Ersatz. Bild: innakreativ / Shutterstock.com

Besonders knusprig werden Panierungen aus Chips. Nehmen Sie dazu am besten klassische oder Tortilla-Chips und geben Sie diese in einen Gefrierbeutel. Anschließend können Sie die Chips im Beutel auf die gewünschte Größe klein klopfen. Je nach Geschmacksrichtung der Chips lässt sich so natürlich auch die Panierung selbst geschmacklich variieren.

5. Panieren mit Cornflakes

Cornflakes eignen sich ebenfalls hervorragend als Paniermehl-Ersatz. Gehen Sie beim Zerkleinern wie beim Paniermehl aus Chips vor.

6. Paniermehl aus Körnern und Samen

Eine knusprige Panierung bekommen Sie ebenfalls gut mit Körnern und Samen. Für diesen Paniermehl-Ersatz eignen sich vor allem Sesam, Leinsamen und Sonnenblumen- bzw. Kürbiskerne, aber auch andere Samen und Körner, wie etwa Hanfsamen können als Paniermehl-Alternative verwendet werden. Bei Körnern und Samen gilt es diese stets zu schroten, damit die Panierung ausreichend Halt durch eine größere Oberfläche bekommt. Da die meisten Körner und Samen einen intensiven Eigengeschmack haben, bietet es sich an, noch eine weitere und im Geschmack neutrale Zutat wie Semmelbrösel oder Haferflocken beizumischen.

Tipp: Da einige Körner und Samen schneller anbrennen als andere Panierungen, sollten die panierten Speisen nicht zu lange und zu heiß gebraten werden. Kleine und schnell garende Lebensmittel bieten sich somit für diese Paniermehl-Alternative an.

Lese-Tipp: Orangenscheiben trocknen - 3 einfache Methoden

7. Paniermehl aus Salzstangen

Ebenfalls geeignet als Paniermehl-Basis - Salzstangen. Bild: The Image Party / Shutterstock.com

Auch Salzstangen und Salzbrezeln können als Paniermehl-Ersatz verwendet werden. Zerkleinern Sie diese am besten wie oben beschrieben in einem Gefrierbeutel. Anschließend können Sie die Paniermehl-Alternative nach Belieben mit anderen Zutaten mischen oder direkt zum Panieren von Speisen weiterverarbeiten.

8. Paniermehl aus Mais

Im Handel ist auch Paniermehl aus Mais erhältlich, welches ebenfalls meist glutenfrei ist und sich durch seinen neutralen Geschmack vielfältig in der Küche einsetzen lässt. Mit Paniermehl-Ersatz aus Mais (auf Amazon bestellen / ANZEIGE) bekommen Speisen ebenfalls eine gleichmäßige, goldgelbe, krosse und knusprige Panade.

9. Panieren mit Parmesan

Wer Käse mag, der wird Paniermehl aus Parmesan lieben. Parmesan lässt sich auch gut ohne weitere Paniermehl-Zutaten direkt mit Ei und Milch anwenden.

Richtig panieren - So geht's

Um Lebensmittel richtig zu panieren, ist vor allem die Reihenfolge wichtig. Bereiten Sie dafür am besten drei tiefe Teller vor, die Sie jeweils mit Mehl, der Paniermehl-Alternative und einer Eier-Milchmischung befüllen.