Deniz Undav fährt zur WM, im Panini-Album fehlt der VfB-Stürmer aber. Dafür ist ein anderer VfB-Profi drin – obwohl er gar nicht mit nach Nordamerika reist.
21.05.2026 - 14:24 Uhr
Vor einigen Wochen noch hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann eher zurückhaltend zur Rolle von Deniz Undav im Nationaltrikot und den Leistungen des 29-Jährigen beim VfB Stuttgart geäußert. Seit Donnerstag ist aber klar: Undav fährt mit zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko – und er war sogar einer der ersten, dessen Nominierung für den DFB-Kader offiziell gemacht wurde.