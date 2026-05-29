Panne bei Befragung EnBW spricht Tausende von Kunden falsch an
Kleine Ursache, große Wirkung: warum der Energiekonzern EnBW mit einer Befragung zur Kundenzufriedenheit breite Irritationen ausgelöst hat.
Kleine Ursache, große Wirkung: warum der Energiekonzern EnBW mit einer Befragung zur Kundenzufriedenheit breite Irritationen ausgelöst hat.
Auf die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden legt die EnBW großen Wert. Zweimal im Jahr, jeweils im Frühling und im Herbst, werden 30 000 von ihnen per E-Mail zu einer Befragung eingeladen. Ein beauftragtes Marktforschungsinstitut erkundet dabei, wie die Leistungen des landeseigenen Energiekonzerns bewertet werden – und ob die Kunden diesen weiterempfehlen würden. „Unser Anspruch ist es, unser Angebot und unsere Services ständig zu verbessern“, heißt es bei der EnBW. Daher bitte man regelmäßig um diese Rückmeldungen.