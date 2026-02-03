Elon Musk sieht das Vorgehen der Pariser Justiz gegen seine Online-Plattform X als „politische Attacke“. Bei den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geht es unter anderem um Deepfakes.
03.02.2026 - 23:06 Uhr
Elon Musks Online-Plattform X hat nach einer Durchsuchung ihres Büros in Frankreich alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Pariser Staatsanwaltschaft verschickte auch Vorladungen an den Tech-Milliardär sowie die frühere X-Chefin Linda Yaccarino zu einer Vernehmung am 20. April in der französischen Hauptstadt. Musk sprach bei X von einer „politischen Attacke“.