Park-Kontrolle per Scan

Im Südwesten könnten bald Kamera-Fahrzeuge patrouillieren, die alle Autokennzeichen erfassen. Dann würde automatisch geprüft, ob eine Parkberechtigung vorliegt, Die Städte begrüßen das, der ADAC steht auf der Bremse.

Andreas Müller 16.10.2024 - 16:12 Uhr

In den Niederlanden gehören die Autos schon seit Jahren zum Straßenbild. Als Kontrollfahrzeuge gekennzeichnet, fahren sie langsam durch die Städte. Auf dem Dach sitzt ein Aufbau mit mehreren Kameras, die nach allen Seiten permanent die Umgebung abscannen. Alle Kfz-Kennzeichen an der Strecke werden automatisch erfasst – und umgehend mit einer Datenbank abgeglichen. Wer eine Dauerparkerlaubnis besitzt oder ein Ticket samt Nummerneingabe gelöst hat, ist aus dem Schneider. Den anderen droht ein Bußgeld, das in Holland weitaus saftiger ausfällt als hierzulande.