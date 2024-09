Wenn Parkplätze gestrichen werden, gehen schnell die Wogen hoch, das hat erst der Superblock und nun die Umgestaltung der Stuttgarter Innenstadt gezeigt. Warum regt das so viele Menschen auf? Eine Expertin spricht über hochkochende Emotionen.

Florian Gann 01.09.2024 - 11:45 Uhr

Der Mensch ist ein Wesen, das nicht gut mit Verlusten umgehen kann. Nimmt man ihm etwas weg, wird das in der Regel höher gewichtet als das, was man man im Gegenzug bekommt. Verlustaversion heißt das in der Psychologie. Das zeigt sich bei der Debatte um Steuern, bei der es selten um Leistungen wie aus Gesundheits- oder Bildungssystem oder der öffentlichen Sicherheit geht. Und es zeigt sich oft dann, wenn Parkplätze gestrichen werden sollen, aber der zu gewinnende Lebensraum und der reduzierte Verkehr keine größere Rolle spielen. Wer das so empfindet, für den sei es eine aber ernst zunehmende Auswirkung, sagt Nadja Hirsch, Psychologin vom Institut für Klimapsychologie.