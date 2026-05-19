Stuttgart führt bereits zum 1. Juli, die neuen Gebühren für das Anwohnerparken in der Landeshauptstadt ein – und damit früher als ursprünglich gedacht. Der zunächst avisierte Termin bei der Beschlussfassung der Tariferhöhung im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat sah noch Anfang 2027 vor. Aufgrund der klammen Kassen wurde dieser jedoch auf Sommer dieses Jahres vorverlegt. Nun hat die Stadtverwaltung den genauen Termin benannt.

Bei der Preiserhöhung muss es nicht bleiben Künftig kostet ein Jahresausweis 55 Euro anstatt wie bislang 30,70 Euro. Bis 2030 sollen die Gebühren schrittweise bis auf 90 Euro steigen – dabei muss es nicht bleiben. Aus Sicht der Fraktionsgemeinschaft von SPD und Volt ist das nicht genug. Die Forderung, die Gebühren auf 60 Euro pro Jahr zu erhöhen, mit einer jährlichen Steigerung um 20 Euro fand jedoch keine Mehrheit im Rat. Vielmehr beschlossen die Stadträte auf Vorschlag der Grünen, eine weitere Erhöhung im Rahmen der Beratungen für den Doppelhaushalt 2028/2029 zu prüfen. Dafür soll die Verwaltung um OB Frank Nopper bis zum Frühjahr kommenden Jahres ein schlüssiges Konzept erstellen. Denn nach wie vor rangiert Stuttgart weit hinter vergleichbaren Kommunen in Baden-Württemberg.

Die nun umgesetzte Tariferhöhung ist die erste seit der Einführung des Anwohnerparkens in der Landeshauptstadt 2011. Die Stadt nutzt damit die seit fünf Jahren bestehende rechtliche Möglichkeit, die Gebühren eigenständig festzulegen. „Unser Ziel bleibt unverändert, den vorhandenen Parkraum effizient zu nutzen und den Bürgern bessere Chancen auf einen wohnortnahen Parkplatz zu bieten“, betont der zuständige Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Clemens Maier. „Die Regelung soll den Parkdruck verringern und so die Verkehrssicherheit erhöhen. Zugleich fließt nun der wirtschaftliche Vorteil, den öffentlichen Straßenraum zum privaten Parken zu nutzen, in die Gebührenhöhe mit ein.“

Bis zum 30. Juni gilt noch der bisherige Tarif

Von der Gebührenerhöhung sind derzeit rund 47 000 Einwohner betroffen. Neben dem Jahresausweis bietet die Stadt diesen auch einen Halbjahresausweis zum Preis von 27,50 Euro an. Rund 90 Prozent nutzen dabei die Online-Bestellung. Zusätzlich können die Parkausweise aber auch in den Bürgerbüros in der Innenstadt, Bad Cannstatt, Degerloch, Untertürkheim, Vaihingen und Zuffenhausen beantragt werden.

Schnellentschlossene können dabei noch sparen. Denn Anträge, die bis einschließlich 30. Juni bei der Verwaltung eingehen, werden noch zum bisherigen Tarif bearbeitet. Allerdings müssen diese korrekt gestellt und mit vollständigen Angaben ausgefüllt sein, weist die Stadt hin. Folgeanträge für Bewohnerparkausweise können allerdings frühestens sechs Wochen vor Ablauf des aktuellen Dokumentes gestellt werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stuttgart.de/parkraummangement.