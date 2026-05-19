Parken in Stuttgart Bereits ab 1. Juli: Anwohnerparken in Stuttgart wird teurer
Die Stadt führt die neuen Parkgebühren früher ein als ursprünglich gedacht. Wer schnell ist, kann sich noch den alten Tarif sichern.
Die Stadt führt die neuen Parkgebühren früher ein als ursprünglich gedacht. Wer schnell ist, kann sich noch den alten Tarif sichern.
Stuttgart führt bereits zum 1. Juli, die neuen Gebühren für das Anwohnerparken in der Landeshauptstadt ein – und damit früher als ursprünglich gedacht. Der zunächst avisierte Termin bei der Beschlussfassung der Tariferhöhung im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat sah noch Anfang 2027 vor. Aufgrund der klammen Kassen wurde dieser jedoch auf Sommer dieses Jahres vorverlegt. Nun hat die Stadtverwaltung den genauen Termin benannt.