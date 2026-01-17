Eine neue Studie belegt, was sich viele in Stuttgart schon denken konnten, wenn sie ihr Auto in der Innenstadt abgestellt haben: Die Landeshauptstadt ist ein teures Pflaster, wenn es um Parkgebühren geht.

Die Mietwagen-Plattform billiger-mietwagen.de hat die Parkkosten in den 30 größten deutschen Städten analysiert. Das Ergebnis: In Stuttgart muss man pro Stunde durchschnittlich 3,22 Euro bezahlen. Wer nun aber glaubt, dass dies besonders teuer ist, sollte sein Fahrzeug nicht in München (5,44 Euro), Berlin (4,36 Euro), Hamburg (4,32 Euro), Düsseldorf (3,98 Euro) oder Köln (3,95 Euro) parken.

Insgesamt unterscheiden sich die Preise je nach Stadt erheblich – teilweise sind sie um das Zehnfache teurer. Besonders günstig sind die Gebühren in Gelsenkirchen. Hier kostet eine Stunde Parken im Schnitt nur 0,52 Euro. Ebenfalls unter einem Euro liegen Chemnitz (0,74 Euro) und Wuppertal (0,94 Euro). Im Durchschnitt kostet Parken in Deutschland 2,38 Euro pro Stunde.

„Parkgebühren sind für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ein unterschätzter Kosten- und Stressfaktor beim Einkaufen in der Stadt“, sagt Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. „Gerade in stark frequentierten Innenstädten können hohe Parktarife den Einkaufsbummel spürbar verteuern. Wer für kurze Wege auf öffentliche Verkehrsmittel setzt und das Auto gezielt für größere Besorgungen oder Ausflüge nutzt, kann Kosten sparen und den Stadtverkehr entlasten.“

Für die Analyse wurden insgesamt 1353 Parkmöglichkeiten in den 30 größten deutschen Städten ausgewertet. Grundlage bildeten die öffentlich zugänglichen Daten von Parkopedia. Untersucht wurden sowohl die jeweiligen Preise pro Stunde als auch die Lage der Parkhäuser und Parkflächen.

Wer meint, parken zu können, wo er möchte, wird auch gerne mal abgeschleppt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Wer bei der Stadt Stuttgart nach detaillierten Zahlen zu den Parkmöglichkeiten sucht, findet eine Auflistung aus dem Jahr 2019: Im Stuttgarter Innenstadtbereich werden hier rund 45 Tiefgaragen und Parkhäuser beziehungsweise größere oberirdische Parkplatzanlagen genannt, die öffentlich zugänglich sind. Allein innerhalb des City-Rings befänden sich mehr als 20 große Parkbauten mit einer Gesamtkapazität von rund 6000 Stellplätzen. Allerdings ist hier auch noch das Breuninger-Parkhaus mit seinen 650 Stellplätzen verzeichnet, das mittlerweile abgerissen worden ist.