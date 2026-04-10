Nach der Niederlage im Hinspiel möchte Stuttgart gegen den HSV ein Zeichen setzen. Trainer Hoeneß spricht im Rückblick von einer seltenen und schweren Erfahrung.
10.04.2026 - 14:04 Uhr
Den VfB Stuttgart treibt beim Wiedersehen mit dem Hamburger SV auch eine Wiedergutmachung für die Last-Minute-Niederlage (1:2) im Hinspiel an. „Brachiale Rachegelüste wären übertrieben“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) zwar. Er betonte aber: „Natürlich haben wir es nicht vergessen. Das hat man nicht so oft gehabt in seiner Karriere. Das war schon ein harter Moment.“