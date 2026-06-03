Partnerschaft Beziehungskiller Kritik – Auf Nörgeln folgt selten Zuwendung
Keiner mag es, wenn ständig an einem herumgenörgelt wird. Trotzdem fällt das vielen Paaren leichter, als sich gegenseitig für Positives zu loben. Warum eigentlich?
Keiner mag es, wenn ständig an einem herumgenörgelt wird. Trotzdem fällt das vielen Paaren leichter, als sich gegenseitig für Positives zu loben. Warum eigentlich?
Ein Paar trifft sich abends in der Küche. Der Mann kocht und erzählt nebenbei etwas. Die Frau hat ihr Handy in der Hand. Plötzlich wird er sauer: „Immer starrst du auf dein Telefon, nie hörst du mir zu!“ Und schon ist der schönste Streit in Gange. Hätte er besser nichts gesagt? Wäre der Abend dann friedlicher verlaufen?