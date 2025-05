Partnervermittlung in Stuttgart: Dating für Millionäre: „Unsere Klientel möchte nicht tindern“

Am Klingelschild in der Stuttgarter Kronprinzstraße sucht man die Partnervermittlung Sympathica vergebens. „Unsere Kunden legen sehr viel Wert auf Diskretion“, erklärt Anita G. Schwarzenberg. Entweder weil sie sehr bekannt sind. Oder: sehr reich. Seit mehr als 40 Jahren sucht die heute 68-Jährige für die „oberen Zehntausend“ die Liebe. Seit 2016 zusammen mit ihrem Sohn Philipp (36). Sechs Büros hat Sympathica in Deutschland, eines in Österreich und eines in der Schweiz. Die Schwarzenbergs empfangen in repräsentativen Räumen mit Blick auf die Königstraße, die Mutter trägt Blazer und Bleistiftrock, der Sohn ein Einstecktuch in der Brusttasche seines dunkelblauen Anzugs.