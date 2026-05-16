 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Junge Arbeiter auf die eins!

Party Paradiso im Stadtpalais Junge Arbeiter auf die eins!

Party Paradiso im Stadtpalais: Junge Arbeiter auf die eins!
1
Das Rap-Trio Junge Arbeiter holte ihre Fans auf die Bühne. Foto: Robert Boeder

Bei der Party Paradiso im Stadtpalais trifft das Raptrio Junge Arbeiter auf die Stuttgarter Oper – und zeigt, warum Herkunft, Haltung und Heimat auf der Bühne zusammengehören.

Sind die drei Stuttgarts nächste Top-Rapper? Nein – das Rap-Kollektiv Junge Arbeiter kommt aus Böblingen. Aber an diesem Abend spielt das keine Rolle. Marcel (Marcirati), Mo Hunnid-Ali und Theo Chawe reißen das Foyer des Stuttgarter Stadtpalais ab. Und um Herkunft geht es an diesem Abend ohnehin.

 

Unsere Empfehlung für Sie

„Junge Arbeiter“ aus Böblingen: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Rap-Trio von der Blockparty Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter zog bei der Blockparty am 1. Mai Massen an Menschen an. Wir haben Anfang des Jahres mit ihnen über ihr Debüt-Mixtape gesprochen. Wer sind die drei?

Eingeladen wurde das aufstrebende Rap-Trio von der Staatsoper Stuttgart und dem StadtPalais – Museum für Stuttgart. Anlass ist das Party-Paradiso-Wochenende, für das sich beide Institutionen zusammengetan haben.

Songbook über Migration, Heimat und die Suche nach Zugehörigkeit

Am 10. Mai feierte die Mixtape-Oper Station Paradiso im Opernhaus Stuttgart ihre Uraufführung. Sie erzählt von neun Menschen auf einem Roadtrip Richtung Süden; ihre Geschichten verweben sich zu einer poetisch-surrealen Mixtape-Oper. Die Komponistin Sara Glojnarić sammelte dafür Erinnerungen von Menschen, die seit den 1950er-Jahren im Raum Stuttgart leben. Entstanden ist ein generationsübergreifendes Songbook über Migration, Heimat und die Suche nach Zugehörigkeit.

Szene aus „Station Paradiso“ im Opernhaus Stuttgart. Foto: Matthias Baus

Wer könnte dazu besser passen als die Rapper aus Böblingen? Zeilen wie „Drei Kanaken im Benz und nicht Fanta 4“ oder „Wir sind Stuttgart, silberne Hoodstars“ sind spätestens seit der legendären Blockparty am 1. Mai vielen Stuttgartern ein Begriff.

„Canzone di Napoli 76“ – eine analoge Sprachnachricht

„Wir hatten die Idee zu so dieser Kooperation schon lange“, verrät Marc Schmuck, Leiter für Marketing und Orchesterkommunikation. Dass das Stadtmuseum der richtige Ort für diese Party ist, zeigt auch der Ursprung der Oper. Die Initialzündung fiel Sara Glojnarić buchstäblich in diesen Räumen in die Hände: In einer Ausstellung des Stadtpalais entdeckte sie eine Kassette mit der Aufschrift „Canzone di Napoli 76“ – eine analoge Sprachnachricht aus Süditalien an Gastarbeiter-Verwandte in Deutschland. Dieses berührende Fundstück inspirierte sie zu einer Oper, die neue Perspektiven auf Stuttgarts Migrationsgeschichte eröffnet.

Unsere Empfehlung für Sie

Lied der „Jungen Arbeiter“: „Deutsches Taj Mahal“ – Noppers virale Rede wird Teil von neuem Stuttgart-Song

Lied der „Jungen Arbeiter“ „Deutsches Taj Mahal“ – Noppers virale Rede wird Teil von neuem Stuttgart-Song

Ein Grußwort des Stuttgarter Oberbürgermeisters beim CDU-Parteitag sorgte für Spott. Das Hip-Hop Kollektiv „Junge Arbeiter“ hat die Rede nun zu einem viralen Song animiert.

Davon können auch die Jungen Arbeiter erzählen. Zum Aufwachsen im Süden gehört für sie die Erfahrung, dass Herkunft im Alltag schnell zum Etikett wird. Mo Hunnid-Ali erinnert sich: „Man wurde oft als Kanake bezeichnet, beziehungsweise beschimpft.“ Für die drei ist das kein Makel, sondern Selbstbehauptung. „Wir nutzen das für uns und sind stolz darauf. Wir sind Kanaken, das macht uns nicht asozial“, sagte Marcel unserer Zeitung.

So entstand auch der Titel ihrer ersten Single „Junge Kanaken“, mit der sie 2023 erstmals größere Aufmerksamkeit erreichten. Marcel erklärt dazu: „Wir möchten in unserer Musik noch klarer machen, welche Herkunft wir haben und dass wir eigentlich nur mit Liebe an jeden Menschen herantreten möchten und das so auch von zu Hause gelernt haben.“

Diese Haltung zeigen sie auch an diesem Abend. Nach einem Mini-Moshpit fragen sie erst einmal nach, ob im Publikum alle unverletzt sind. Ein Gast sagt begeistert: „Ich habe noch nie so freundliche und aufmerksame Rapper gesehen.“

Weitere Themen

Friedensnobelpreisträgerin: Nadia Murad beim Stuttgart-Lauf – „Es fühlt sich wie Nachhausekommen an“

Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad beim Stuttgart-Lauf – „Es fühlt sich wie Nachhausekommen an“

Nadia Murad gibt Opfern von Gewalt und Vertreibung weltweit eine Stimme. Am Sonntag läuft die Friedensnobelpreisträgerin beim Stuttgart-Lauf mit. Wir haben vorab mit ihr gesprochen.
Von Carina Kriebernig
33. Stuttgart-Lauf: Die schönsten Bilder vom Kids Day

33. Stuttgart-Lauf Die schönsten Bilder vom Kids Day

Der Samstag gehört beim Stuttgart-Lauf traditionell den Kindern. Wir haben die schönsten Bilder vom Kids Day im Neckarpark für Sie.
Von Philip Kearney
Kunstmuseum Stuttgart: Das Kunstmuseum Stuttgart ist bis 2027 zu – aber wo ist das „Kunstgebäude“?

Kunstmuseum Stuttgart Das Kunstmuseum Stuttgart ist bis 2027 zu – aber wo ist das „Kunstgebäude“?

Das Kunstmuseum Stuttgart ist zu und zeigt doch eine neue Schau. „Das kalte Herz“ sei im „Kunstgebäude“ zu sehen, steht auf der Kunstmuseums-Fassade. Aber wo ist dieses „Kunstgebäude“?
Von Nikolai B. Forstbauer
Attacke in Stuttgart-Hedelfingen: Streit zwischen Autofahrern eskaliert – Mann schlägt anderem ins Gesicht

Attacke in Stuttgart-Hedelfingen Streit zwischen Autofahrern eskaliert – Mann schlägt anderem ins Gesicht

Ein 23-Jähriger gerät mit einem Autofahrer hinter ihm in Stuttgart-Hedelfingen in einen Streit – dann schlägt der Unbekannte zu. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Annika Mayer
Neue Ausstellung im Stadtpalais: Verein klärt über Drogen auf – „Das Nachtleben sicherer zu machen“

Neue Ausstellung im Stadtpalais Verein klärt über Drogen auf – „Das Nachtleben sicherer zu machen“

„Safer Sniffing“-Tütchen neben Kaugummis: Die neue Ausstellung „Stuttgart im Rausch“ im Stadtpalais zeigt die Arbeit von „take“, einem Verein, der im Nachtleben über Drogen aufklärt.
Von Julia Schenkenhofer
Neueröffnung in Stuttgart: Passepartout geht mit handgezogenen Nudeln an den Start – und begeistert

Neueröffnung in Stuttgart Passepartout geht mit handgezogenen Nudeln an den Start – und begeistert

The Hype is real – Passepartout hat endlich offen und versorgt Stuttgart nun an den Wochenenden mit zwei besonderen Nudel-Gerichten, die direkt am ersten Tag ausverkauft waren.
Von Tanja Simoncev
Andrang in Stuttgarter Innenstadt: Lange Schlange vor Swatch-Geschäft – das steckt dahinter

Andrang in Stuttgarter Innenstadt Lange Schlange vor Swatch-Geschäft – das steckt dahinter

Am Samstag zieht sich eine lange Schlange von der Stiftstraße bis in die Königstraße, hunderte Menschen warten vor dem Geschäft des Uhrenherstellers Swatch. Das ist der Grund.
Von Annika Mayer
Vor Olgaeck-Prozess: Der Unfall bleibt in Erinnerung -„Ich habe mich am Olgaeck nie sicher gefühlt“

Vor Olgaeck-Prozess Der Unfall bleibt in Erinnerung -„Ich habe mich am Olgaeck nie sicher gefühlt“

Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Geländewagen-Fahrer. Wie erleben Menschen den Fußgänger-Übergang am Olgaeck ein Jahr nach dem tödlichen Unfall?
Von Hilke Lorenz, Christine Bilger
Historische Gärten in Stuttgart: Gartentür auf – Rundgang durch eine Wohlfühloase in der Halbhöhenlage

Historische Gärten in Stuttgart Gartentür auf – Rundgang durch eine Wohlfühloase in der Halbhöhenlage

Am Kräherwald existiert einer der letzten Hausgärten des einst prominenten Stuttgarter Gartenbauunternehmens Lilienfein. Das plante einst auch Gärten für Daimler.
Von Torsten Schöll
Song Contest in Stuttgart: Starke Stimmen der Hoffnung bei der Jewrovision

Song Contest in Stuttgart Starke Stimmen der Hoffnung bei der Jewrovision

2700 begeisterte Besucher erleben im Kongresszentrum der Stuttgarter Messe einen mitreißenden Songcontest für jüdische Jugendliche. Gewinner mit der höchsten Punktzahl ist JuJuBa Baden.
Von Heidemarie A. Hechtel
Weitere Artikel zu Stuttgart Rap HipHop Staatsoper Stuttgart StadtPalais - Museum für Stuttgart
 
 