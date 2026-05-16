Party Paradiso im Stadtpalais Junge Arbeiter auf die eins!
Bei der Party Paradiso im Stadtpalais trifft das Raptrio Junge Arbeiter auf die Stuttgarter Oper – und zeigt, warum Herkunft, Haltung und Heimat auf der Bühne zusammengehören.
Bei der Party Paradiso im Stadtpalais trifft das Raptrio Junge Arbeiter auf die Stuttgarter Oper – und zeigt, warum Herkunft, Haltung und Heimat auf der Bühne zusammengehören.
Sind die drei Stuttgarts nächste Top-Rapper? Nein – das Rap-Kollektiv Junge Arbeiter kommt aus Böblingen. Aber an diesem Abend spielt das keine Rolle. Marcel (Marcirati), Mo Hunnid-Ali und Theo Chawe reißen das Foyer des Stuttgarter Stadtpalais ab. Und um Herkunft geht es an diesem Abend ohnehin.