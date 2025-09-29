Den einen gefällt’s, die anderen halten es für eine lahme Kopie des Oktoberfests: Dirndl und Lederhosen auf dem Cannstatter Volksfest. Bei den Wasen-Events kommt aber kaum jemand ohne.
29.09.2025 - 13:22 Uhr
„Früher musste man es in die Einladung schreiben, heute kommt praktisch niemand ohne.“ Das sagt Daniela Maier, wenn man sie fragt, ob Tracht explizit gewünscht ist bei ihren Wasen-Events. Zusammen mit ihrem Mann Karl betreibt sie das Göckelesmaier-Zelt auf dem Cannstatter Volksfest und lädt zum Beispiel traditionell zum „Damenwasen“. „Vor 13, 14 Jahren habe ich angefangen, meine engsten Freundinnen während der Wasenzeit zu einem Abend bei uns im Zelt einzuladen – mit der Zeit wurde die Runde dann immer größer“, sagt die Wasenwirtin.