Patentanmeldungen Bosch bleibt vor Mercedes Spitzenreiter – Hartung hebt Innovationskraft hervor
Wie in den vergangenen Jahren führt Bosch auch 2025 die Liste mit den Patentanmeldungen an. Auf welchen Plätzen Mercedes-Benz, Porsche und Co. folgen.
Das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch hat hierzulande auch 2025 die meisten Patente beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und ist damit wie in den Vorjahren vor allen anderen Unternehmen auf Rang eins gelandet. Das teilt die Bundesbehörde mit, die die Automobilindustrie weiterhin als die anmeldestärkste Branche ausmacht.
