Pater Jörg Alt: Der Klima-Rebell predigt nun in St. Blasien

Nur einmal einmal wird der Pater laut im Gespräch, und zwar in dem Moment, als der Reporter nicht gleich versteht, was sein Gegenüber in großen Bögen skizziert. Nun ja, es geht auch um das große Ganze, es geht um nichts Geringes, wofür Jörg Alt kämpft und womit er steht und fällt: Der Einsatz für Klima, eine gerechtere Welt, die Ströme von Flüchtenden, die nach Europa kommen und bleiben wollen.

Dabei könnte es der 64 Jahre alte Jesuit ruhiger angehen. Seit einigen Monaten amtiert er als Dompfarrer in St. Blasien, jenem Ort im südlichen Schwarzwald, der vor allem durch sein katholisches Internat bekannt geworden ist. Alt könnte die Sonntagsmesse halten, die Beichte abnehmen unter der weiten Domkuppel oder die Lieder für den Seniorennachmittag heraussuchen.

Das Klimaabkommen von 2015 ist Makulatur

Sein seelsorgerlicher Sprengel ist riesig, er erstreckt sich von St. Blasien bis auf die Höhen des Hotzenwalds, dessen Bewohnern von jeher eine seltene Kernigkeit, um nicht zu sagen Widerborstigkeit nachgesagt wird. Doch für das beschauliche Dasein eines Landpfarrers hat Alt weder Sinn noch Nerven. Ihn treibt die Klimakrise um, die Erderwärmung, gegen die weltweit nichts oder zu wenig getan wird, wie er sagt. Das ehrgeizige Klimaabkommen von 2015, damals von 195 Staaten in Paris besiegelt? Alles Makulatur, stöhnt der Pater.

Jörg Alt sieht sich als Theologe und politischen Aktivisten. Seit 40 Jahren, so erzählt er im Gemeinschaftshaus der Jesuiten, engagiere er sich politisch. In jüngster Zeit geriet er bundesweit in die Schlagzeilen: Im vergangenen Jahr verbrachte er 25 Tage im Gefängnis. Der Pater hatte, damals noch in Bayern, an mehreren Sitzblockaden teilgenommen. Später war er von der Polizei vom Asphalt gehoben und weggetragen worden. Es kam zur Verhandlung, er wurde zu etlichen Tagessätzen verurteilt, deren Summe eigentlich überschaubar war. Doch er verweigerte die Zahlung und kam ins Gefängnis.

Für ihn Unrecht liegt das Unrecht aufseiten der Regierungen

Seine Zeit im Nürnberger Knast zählt noch zu den erfreulichen Episoden. Dabei hatte er zunächst befürchtet, dass ihn andere Häftlinge für einen Kinderschänder halten, berichtet er. Doch erfuhr er von Anfang an Respekt. Die Häftlinge erkannten ihn als den Klima-Pfarrer aus der Zeitung wieder. Am meisten vermisste er den Kaffee zum Frühstück, es gab lediglich Blümchentee mit wechselnden Aromen von Minze bis Fenchel. Nach 25 Tagen war er draußen, ausgerüstet mit einem Sack an spannenden Eindrücken. Am wichtigsten für ihn: „Mein Orden hat mich immer unterstützt.“ Da habe es kein Wackeln gegeben. Auf seine Jesuiten lässt er nichts kommen.

Weitere Prozesse folgten. Erst jüngst wurde er zu 100 Euro Strafe verurteilt, dieses Mal zahlte er. „Die erneute Verurteilung ist für mich sehr enttäuschend“, sagt er. Seine Argumentation: Das Unrecht liege nicht bei ihm und der Handvoll junger Aktivisten, die für kurze Zeit den Verkehr aufhalten. Das Unrecht liege aufseiten der Regierungen in Land und Bund. Laut Grundgesetz sind sie zum „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“ verpflichtet. Dieser Pflicht kämen sie nicht nach, vielmehr diene ihre Amtsführung den Interessen der Reichen. Die Richter gaben ihm sogar grundsätzlich recht: Der Klimawandel bedrohe die Menschheit in ihrer Existenz, das akzeptierte das Gericht als Tatsache. Doch könne man deshalb noch lange nicht den Verkehr aufhalten – und damit das Recht auf freie Fahrt. Pater Jörg versteht diese Welt nicht mehr. Die Abwägung von wichtig und unwichtig stimme nicht.

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Und nun also St. Blasien, ein Ort ohne bemerkenswerte Verkehrsströme, die man durch eine Sitzblockade aufmischen könnte. Wohl auch um den Mitbruder aus der vorderen Reihe zu nehmen, wurde er in den Schwarzwald empfohlen. Als er noch im Gefängnis saß, klopfte der Orden bei ihm wegen der vakanten Stelle an. Mit eher pastoralem als öffentlichem Zuschnitt. „Halb bin ich Seelsorger am Dom, mit der anderen halben Stelle darf ich ein Buch schreiben“, sagt er leicht gequält. Von der Rebellion zur Reflexion also. Jörg Alt kommt der Verzicht im Moment gelegen. Zehn Mal stand er vor Gericht, verteidigte sich oder ließ sich verteidigen. Und ärgerte sich über die Urteile. Nun ist es erst einmal gut mit der Justiz.

Was er über seine frühen Jahre ausbreitet, das könnte auch den Lebenslauf eines grünen Fundi-Veteranen zieren. Schon bald nach dem Eintritt bei den Jesuiten engagierte er sich politisch. Und schaute seinen Vorbildern über die Schulter, die sich schon vor Jahrzehnten gegen den Vietnamkrieg in Stellung brachten. Sein Lebensthema fand er schnell: das Schicksal von Flüchtlingen. Die aktuellen Wanderbewegungen hält er für ein flaues Vorspiel. Da werde nur eingeleitet, was eines Tages mit Wucht anrollen wird. Er sieht die Massenflucht aus Ländern voraus, die durch den rapiden Klimawandel kaum mehr bewohnbar sein werden. „Wir werden uns noch wundern, was auf uns zukommt.“

Ein Rufer in der Wüste

Das Gespräch wird immer ernster. Seine Sätze sind gut abgewogen, unterfüttert durch Studien und Expertise, die er sich angeeignet hat. „Ja, ich bin ein Rufer in der Wüste“, sagt er. So sieht er sich, er verwendet dafür das biblische Bild, das sich an Johannes den Täufer anlehnt, der seine Botschaft verkündete, die nur wenige erreichte.

Der Wortwechsel im Alois-Grimm-Haus nimmt eine neue Wendung. Es ist still in dem wuchtigen Gebäude, in dem Jörg Alt und sechs weitere Jesuiten wohnen. Seine Kollegen sind gerade an der Schule, sie unterrichten oder brüten über der Korrektur von Klassenarbeiten. Aus dem Doktor der Soziologie bricht es heraus: „Es hat alles nichts gebracht“, sagt er, diesmal ungeduldig mit sich selbst und dem Desinteresse der Mehrheit. „Ich habe gepredigt, Bücher geschrieben, ich stand und saß auf der Straße.“ Verändert habe sich nichts, rein gar nichts.

Fragwürdige Bekanntheit und aufwendige Verfahren.

Die Klimaproteste seien das beste Beispiel. 2019 wurde er auf Fridays for Future aufmerksam. Er überlegte: Warum machen junge Leute deinen Job? Er sprang auf, lernte, ließ sich über Kipppunkte und Klimaziele informieren. Doch die Schüler, die damals das Klassenzimmer verließen und auf die Marktplätze zogen, blieben irgendwann fort. Sie haben heute längst die Penne hinter sich, reisen, fliegen, kaufen kleinere und größere Autos. Jörg Alt hat weitergemacht bis 2023, an der Seite einer Handvoll Gleichgesinnten. Jetzt ist er erst einmal fertig mit dem Aufstand. Es hat nichts gebracht, sagt er, außer einer fragwürdigen Bekanntheit und aufwendigen Verfahren.

In einem Punkt freilich nützte ihm der Status als prominenter Aktivist: Seine Verfahren inklusive Verteidiger konnte er bisher immer nach eigener Methode bezahlen. Wenn es finanziell klemmte (und das tat es regelmäßig), rief er zum Fundraising für seinen Prozess auf. Die Leute vertrauen ihm. Er erhält zwar ein Gehalt als Dompfarrer, doch läuft das automatisch auf das Konto der Societas Jesu (SJ). Die überweist ihm 400 Euro im Monat, mehr nicht. Damit kann er seinen Grundbedarf decken und eine neue Jeans kaufen, wenn nötig. Für ein Gerichtsverfahren käme er damit nicht weit. Er ist dankbar für die Unterstützer und erkennt: So ganz allein steht er nicht mit seiner Idee.

Was draußen nicht klappt, soll nun innerlich gehen. Jörg Alt nützt die halbe Auszeit und schreibt an einem Buch. Der Arbeitstitel „Was tun?“ bringt seine Unsicherheit auf den Punkt. Obwohl der Klimawandel zwangsläufig jeden Menschen auf dieser Erde betrifft, kümmert er die meisten nicht. „Die Letzte Generation gibt es auch nicht mehr“, bemerkt er traurig. Mit Markus Söder hatte er einige Gelegenheiten zum Gespräch, doch sei mit diesem Mann nicht gut reden.

Den größten Rückhalt hat er an seinem Orden. „In erster Linie bin ich Jesuit geworden, nicht Priester“, sagt er. Papst Franziskus? „Ein großartiger Mann, eben auch Jesuit.“ Als er sich für diesen einst gefürchteten und militärisch organisierten Orden entschied, gab ein Dokument mit dem Titel „Glaube und Gerechtigkeit“ den Ausschlag. Es wurde 1974 geschrieben. Die Linie dabei: Ohne umfassende Gerechtigkeit zwischen den Kontinenten und zwischen den Staaten bleibt Religion eine halbe Sache. Diese Schrift dient ihm bis heute als Richtschnur. Neben der Bibel, in der er täglich liest.

Er gibt die Hoffnung nicht auf

Er bezeichnet sich als genügsam. Von seinem Vorgänger in St. Blasien übernahm er einen alten VW Polo, mit dem er über die Dörfer fährt, wenn nach dem Seelsorger gerufen wird. Seine letzte Flugreise liegt lange zurück. Urlaub im klassischen Sinne macht er kaum. Auch klassische katholische Reiseziele wie Rom lassen ihn kalt. „Rom interessiert mich nicht“, sagt er kühl.

Er steigt hinauf ins Dachgeschoss. Dort wurde unter viel Schwarzwälder Holz und in sparsamer Ausstattung die Hauskapelle eingebaut. Pater Jörg betritt den schlichten, ergreifenden Raum mit einer Verbeugung. Hinter dem Altar schimmert ein Quadrat, davor ein Kruzifix. Dieser Raum beruhigt das Geschehen, sediert die Gedanken. Er ist oft hier. Die Hoffnung gibt er nicht auf, vor allem die Hoffnung auf einen gnädigen Gott, der mit seinen Geschöpfen vielleicht doch noch ein Nachsehen haben wird.