Nach einer Krebsdiagnose müssen Patienten ihr Leben oft komplett umstellen. Um bei Arztterminen, Therapien und Behördengängen den Überblick zu behalten, können Patientenlotsen helfen. Wie diese Unterstützung aussehen kann, zeigt das Förderprojekt am Klinikum Stuttgart.

Regine Warth 21.10.2024 - 15:33 Uhr

Gerade als Georg so richtig durchstarten wollte in seinem Leben, hat ihn sein Körper zu einer Vollbremsung gezwungen: „Es war alles im Fluss“, erzählt der 25-Jährige. Sein neuer Arbeitsvertrag als Erzieher in einer Stuttgarter Kindertageseinrichtung lag zur Unterschrift bereit, sogar eine Wohnung hatte er in Aussicht.