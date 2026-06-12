Peinlicher Fauxpas SWR fordert aus Versehen eine Million Euro Rundfunkgebühr
Ein Mann aus dem Kreis Böblingen will seinen Rundfunkbeitrag nicht zahlen. Dann erhält er ein Schreiben mit einer Millionenforderung.
Ein Mann aus dem Kreis Böblingen will seinen Rundfunkbeitrag nicht zahlen. Dann erhält er ein Schreiben mit einer Millionenforderung.
Da staunte Walter S. nicht schlecht. Der Mann aus dem Kreis Böblingen ist ein überzeugter Boykotteur öffentlich-rechtlicher Programme. Als solcher hält er ohnehin jede Forderung der Fernseh- und Radioanstalten an ihn für unberechtigt. Schon seit April 2023 hat er seine Zahlungen eingestellt.