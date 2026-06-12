Peinlicher Fauxpas: SWR fordert aus Versehen eine Million Euro Rundfunkgebühr

Da staunte Walter S. nicht schlecht. Der Mann aus dem Kreis Böblingen ist ein überzeugter Boykotteur öffentlich-rechtlicher Programme. Als solcher hält er ohnehin jede Forderung der Fernseh- und Radioanstalten an ihn für unberechtigt. Schon seit April 2023 hat er seine Zahlungen eingestellt.

Doch nun sieht er sich plötzlich einer Millionenklage ausgesetzt. „Die Forderung von 1.042.026,00 Euro besteht vollumfänglich“, heißt es in einem Schreiben, das der in Köln ansässige Beitragsservice im Auftrag des Südwestrundfunks an das Amtsgericht Böblingen versandt hat. Der Gerichtsvollzieher solle Summe „zuzüglich Kosten“ eintreiben. Der SWR halte daran fest.

Genüsslich hat die Organisation „Beitragsstopper“ den Brief jetzt in ihren Foren veröffentlicht. „Was wie ein schlechter Witz klingt, ist in Baden-Württemberg gerade wahr geworden“, heißt es in einer Rundmail an die verschwörungsgläubige Anhängerschaft.

Ein „völlig unbescholtener Bürger“ solle eine horrende Summe zahlen, die nun „per Gerichtsvollzieher zu vollstrecken“ sei. „Einen solchen Albtraum will niemand erleben.“ Allein die Abwehrklage zu dieser „offensichtlich völlig unsinnigen Forderung“ werde knapp 30.000 Euro an Gerichtskosten verursachen.

Summe reicht für 4000 Jahre Fernsehen

Beim SWR ist man auf Anfrage unserer Redaktion zu diesem Fall zunächst irritiert – und dann ziemlich zerknirscht. „Wir haben den Vorgang erst gar nicht gefunden“, sagt der Referatsleiter „Beitragskommunikation“, Nikos Seele.

Inzwischen konnte man den Fall allerdings nachvollziehen und muss gleich zwei Dinge bestätigen: Eine Zwangsvollstreckungssache gegen den betreffenden Beitragszahler sei tatsächlich beim Amtsgericht Böblingen anhängig. Und auch das von „Beitragsstopper“ veröffentlichte Schreiben sei echt. Allerdings: „Was da ausgewiesen ist, liegt weit weg vom ursprünglichen Betrag. Das ist ein ganz blödes Missgeschick.“

In dem Schreiben aus Köln ist die horrende Summe genannt. Aber wie geriet sie da hinein? Foto: Eberhard Wein

Klar ist: bei einem Beitragssatz von gegenwärtig 18,36 Euro, den Privathaushalte monatlich zu bezahlen haben, kommen selbst bei längerem Zahlungsverzug kaum einmal vierstellige Summen zusammen. Im vorliegenden Fall dürfte es um etwa 600 Euro gehen. Sechsstellige Beträge stelle man schon ab und zu in Rechnung, sagt Dennis Sponholz vom Beitragsservice in Köln. Allerdings betreffe dies ausschließlich Großunternehmen und niemals Privatpersonen.

Der fälschlich in Rechnung gestellte Betrag würde demnach für 4000 Jahre Radio und Fernsehen reichen. Da könnte selbst Stammvater Abraham noch 1000 Jahre glotzen, wenn damals in seinem Zelt schon ein Fernseher gestanden hätte.

Es sind also doch Menschen am Werk

Unklar ist, wie der horrende Betrag in das Schreiben an das Amtsgericht hineingeraten ist. „Eine abschließende Rekonstruktion des genauen Fehlerhergangs ist uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Der Sachverhalt wird in dem zuständigen Bereich und mit der betroffenen Person intern aufgearbeitet“, verspricht Sponholz.

Ein Zahlendreher scheidet nach Lage der Dinge aus. Dass versehentlich eine Telefonnummer oder eine Kontonummer hineinkopiert wurde, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Woher die Zahl komme, sei bisher ein absolutes Rätsel. Es handele sich schlicht um menschliches Versagen.

Beim SWR versucht man, das Positive an dem peinlichen Fall hervorzuheben. Die Behauptung der Beitragsgegner, die Bescheide würden „vollständig automatisiert“, also nicht von Menschen erstellt, werde durch den Fall ja wohl eindrücklich widerlegt, sagt Seele. Die Beitragsstopper schreiben aber auch: „Kein Mensch sieht sich diese Schreiben mehr an.“ Dagegen weiß auch Seele keine Argumente.

Juristische Auswirkungen auf den konkreten Fall hat der Fauxpas aus Sicht des SWR übrigens nicht. Natürlich werde das Zwangsvollstreckungsverfahren weiter betrieben, sagt Seele. „Die dem Vollstreckungsverfahren zugrundeliegende Forderung selbst ist rechtmäßig festgesetzt und berechtigt“, unterstreicht auch Sponholz. Der Bearbeitungsfehler in einer einzelnen Stellungnahme habe darauf keinerlei Einfluss.

Maßgeblich seien allein die zuvor erlassenen Beitragsbescheide und der darauf basierende Vollstreckungsauftrag. Dort stehe die Summe richtig. Heißt: Die rund 600 Euro wird Walter S. aus Sicht des SWR bezahlen müssen. Eine Kulanzregelung sei rechtlich nicht möglich. Das Amtsgericht äußerte sich nicht zu dem Fall.

8,7 Milliarden Euro werden jährlich an Rundfunkgebühren einkassiert, davon gehen 1,13 Milliarden an den SWR. Er ist damit die zweitgrößte Anstalt in Deutschland nach dem WDR. Insgesamt gibt es 47 Millionen Beitragskonten, davon seien 92 Prozent ausgeglichen, heißt es. Die Zahl der Mahnverfahren stieg zuletzt leicht an, was der Beitragsservice auf die etwas schwächere wirtschaftliche Entwicklung zurückführt. 2,8 Millionen Personen sind vom Rundfunkbeitrag befreit, 3,7 Millionen befinden sich in einem Mahnverfahren. Hartnäckige Beitragsverweigerer sind eine Randerscheinung. Aktuell laufen 1,6 Millionen Vollstreckungsersuchen.