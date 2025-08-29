Pendelnde Spitzenbeamtin Die Landtags-Direktorin und der „Monstertruck“
Die Landtagsdirektorin Christine Werner ist – als Fernpendlerin von der Ostalb – ein Fan von Bus und Bahn. Dennoch macht sie in Stuttgart mit einem SUV von sich reden. Warum?
Der Pickup mit der Doppelkabine und der Box auf der Ladefläche erregte wiederholt Aufsehen in der Tiefgarage des Landtags. Ausladend stand der dunkle Ford Ranger Wildtrak auf einem der Frauenparkplätze, ein Teil ragte über die weiße Begrenzungslinie hinaus.