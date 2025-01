Nicht weniger als 1000 Stellen muss die SSB bei den Stadtbahn- und Busfahrern bis 2030 neu besetzen. Bei der Suche nach Nachwuchs wird auch auf Flyer in mehreren Sprachen an Dönerständen gesetzt.

Alexander Müller 18.01.2025 - 12:00 Uhr

Im frischen weißen Hemd, Anzugweste, sauber getrimmtem Bart und akkurat gekämmten Haaren lächelt ein Busfahrer von seinem Sitz den Fahrgästen beim Einstieg zu. Neben dem Bild flattern die deutsche und die türkische Fahne. Darunter steht in türkischer Sprache der Hinweis der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), man könne sich als Busfahrer bewerben. Seit wenigen Wochen liegen solche Flyer in mehreren Sprachen – neben türkisch auch in griechisch, englisch und rumänisch – an unzähligen Döner- und Gyrosständen in ganz Stuttgart aus. „Die Postkarten liegen in Lebensmittelläden und kleinen Restaurants aus, die zur Landessprache passen“, erläutert die SSB-Sprecherin Birte Schaper.