Johannes Heibel hat vor mehr als 30 Jahren die Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern gegründet. Der Sozialpädagoge prangert die Überlastung von Erzieherinnen und Erziehern an und sieht die Sicherheit in Kitas gefährdet.

Alexandra Kratz 05.11.2024 - 16:00 Uhr

Die Klagen von Eltern über den Umgang mit ihren Kindern in Kitas mehren sich, sagt der Sozialpädagoge Johannes Heibel. Was sind die Ursachen dafür und wo fängt übergriffiges Verhalten an? Der Vereinsvorsitzende hat dazu viele Stimmen und Erfahrungsberichte in einem Buch gesammelt.