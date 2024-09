Mit bunten Tiermasken hat die Tierrechtsorganisation Peta hat vor Cem Özdemirs Stuttgarter Büro gegen das Töten von Tieren demonstriert. Der Landwirtschaftminister war aber gar nicht da. Und die Masken waren nicht wasserfest.

Michael Werner 16.09.2024 - 16:48 Uhr

Die Tierrechtsorganisation Peta hat am Montag vor dem Büro von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in der Königstraße gegen das Töten von Tieren demonstriert: 25 schwarz gekleidete und mit bunten Tiermasken verkleidete Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation standen stumm in der Fußgängerzone. Manche der unter anderem als Löwe, Affe, Elefant oder Schwein auftretenden Menschen hielten Banner mit der Aufschrift „Was ist der vernünftige Grund?“, während Steffen Lenhard aus Esslingen, den seine Visitenkarte als „Aktionskoordinator“ ausweist, mehrmals eine Rede vorlas, die verdeutlichen sollte, worum es bei der Fragestellung auf den Spruchbändern ging.