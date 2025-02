Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart gelandet. Hier will er die für Afrika zuständige Kommandozentrale (Africom) besuchen.

Johannes Röckinger , Michael Weißenborn und Selina Schwarzbach 11.02.2025 - 10:34 Uhr

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf seiner ersten Auslandsreise am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart gelandet – das zeigen Aufnahmen auf der Plattform X. Demnach kam das Flugzeug gegen 1 Uhr in in der Landeshauptstadt an. Hier will der 44-jährige Politiker das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) und die für Afrika zuständige Kommandozentrale (Africom) des US-Militärs besuchen, teilte das Pentagon vor wenigen Tagen mit.