E-Mail-Verläufe und Zahlungsdaten aus den Epstein-Akten bringen den früheren Labour-Politiker Peter Mandelson weiter in Bedrängnis. Reichte Epsteins Einfluss bis in die Downing Street?

Der Epstein-Skandal zieht in Großbritannien weiter Kreise. E-Mail-Verläufe aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten legen nahe, dass der frühere britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben könnte.

Unsere Empfehlung für Sie Epstein-Fall Bill Clinton zu Aussage vor US-Kongress bereit Auch Bill Clinton taucht wiederholt in den veröffentlichten Dokumenten aus dem Epstein-Fall auf. Lange hatte der ehemalige US-Präsident eine Aussage dazu verweigert. Jetzt lenkt er ein. Die E-Mails fallen in die Zeit Mandelsons als Wirtschaftsminister unter Premierminister Gordon Brown 2008 bis 2010. Demnach soll Mandelson unter anderem die Entscheidung für einen 500-Milliarden-Euro-Rettungsschirm in der Euro-Krise einen Tag vor deren Verkündung an Epstein weitergegeben haben. Zudem legen die Nachrichten nahe, dass er versuchte, die Einführung einer Steuer auf Boni für Banker zu verhindern.

Mandelson soll Sitz in Oberhaus aufgeben

Mandelson, der wegen seiner engen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter und US-Geschäftsmann im vergangenen Jahr seinen Posten als britischer Botschafter in den USA verlor, gerät damit weiter in Bedrängnis. Er hatte kürzlich bereits seine Mitgliedschaft in der Labour-Partei niederlegt, zudem gibt es Forderungen, dass er seinen Sitz im Oberhaus verlieren soll.

An Zahlungen Epsteins an sich und seinen Ehemann, die ebenfalls aus den Akten hervorzugehen scheinen, erinnert Mandelson sich nach eigenen Angaben nicht. Zu den jüngsten Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht.