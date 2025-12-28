Vielen TV-Zuschauern war er ein beliebtes Gesicht, er bezeichnete sich als Eigenbrötler und Egozentriker: Nun ist der Schauspieler Peter Sattmann im Alter von 77 Jahren gestorben.
28.12.2025 - 18:42 Uhr
Der Schauspieler Peter Sattmann ist tot. Er starb am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor seinem Geburtstag im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg. Das bestätigte die Künstleragentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns Ex-Partnerin Katja Riemann der Deutschen Presse-Agentur.