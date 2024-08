Der jüngste Krimi des Griechen Petros Markaris rührt diverse gesellschaftliche Trends zu einer explosiven Mischung zusammen, der gleich mehrere Menschen zum Opfer fallen.

Lukas Jenker 05.08.2024 - 16:43 Uhr

Daran muss sich der ehemalige Athener Kommissar Kostas Charitos erst einmal gewöhnen: Er ist jetzt Leitender Kriminaldirektor und steht an der Spitze der Polizeidirektion Attika, ist also Polizeichef von Athen. Zu Tatorten zu rasen ist jetzt die Aufgabe anderer, er muss seine Mitarbeiter koordinieren, im Büro auf heißen Kohlen sitzen und den Polizeipräsidenten bei Laune halten. Außerdem stehen die Herausforderungen der Athener Sicherheit auf seiner Agenda. Und da sorgt eine Gruppe US-Investoren für Sand im Getriebe der Athener Polizei. Die Amerikaner wollen sich nach eigenem Bekunden mit ihren Firmen in Griechenland ansiedeln und zugleich den Geist der athenischen Demokratie wiederbeleben.