Pferdemarkt in Leonberg So klappt es mit Kinderwagen und Co. beim großen Umzug am Dienstag
Wer mit Kleinkindern am Dienstag beim Pferdemarkt unterwegs ist, steht oft vor Herausforderungen. Wir geben Tipps für den Besuch.
Der Leonberger Pferdemarkt ist besonders für Kinder ein großes Fest. Sowohl als Besucher auf dem Rummel und beim Festumzug als auch als Teilnehmer. Nicht umsonst haben alle Leonberger Schulen (mit Ausnahme des Beruflichen Schulzentrums) am Pferdemarkt-Dienstag zu. Ohne die vielen Schülerinnen und Schüler wäre es nämlich ziemlich leer im Festumzug.