Der Dienstag ist traditionell der Haupttag eines jeden Leonberger Pferdemarkts. Was ist wann und wo geboten? Hier gibt es den Überblick über das Highlight des größten Leonberger Fests.
09.02.2026 - 18:00 Uhr
Da ist er also, der Pferdemarkt-Dienstag – jener Tag, auf den viele Leonbergerinnen und Leonberger ein ganzes Jahr hinfiebern. Großer Festumzug, Bewirtung und große Bar in und an der Feuerwache, die Altstadtkeller öffnen ein letztes Mal bei dieser 333. Ausgabe des Leonberger Pferdemarkts – und natürlich sollen Krämermarkt, Rummel und Vorführungen im Reiterstadion keinesfalls unterschlagen werden. Hier gibt’s die letzten Hinweise und Tipps rund um den Höhepunkt der Leonberger „Nationalfeiertage“ abseits unseres am Montag gestarteten Newsblogs.