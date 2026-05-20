Stuttgart steuert auf die erste große Hitzewelle des Jahres zu – und zwar ausgerechnet dann, wenn Public Viewing, das SWR Sommerfestival und zahlreiche Open-Air-Events anstehen.

Mit Temperaturen von 27 bis 30 Grad steht Stuttgart nach den Eisheiligen und trüben Tagen ein frühsommerliches Wochenende bevor – und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der sich die Veranstaltungen unter freiem Himmel in der Stadt häufen. Wer das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart beim Public Viewing verfolgt oder Festivals wie das SWR Sommerfestival besucht, dürfte dabei aller Voraussicht nach ins Schwitzen kommen.

Wie Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), auf Nachfrage mitteilt, soll es „im Laufe dieser Woche von Tag zu Tag immer wärmer werden”. Bereits an diesem Samstag (23. Mai) erwartet der Experte im Raum Stuttgart Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Noch heißer könnte es zu Beginn der kommenden Woche werden. „Der kommende Montag wird voraussichtlich der heißeste Tag mit Temperaturen bis zu 31 Grad“, so Crouse.

Fast 30 Grad mit Pokalfinale und Festivals in Stuttgart

Die erste größere sommerliche Phase des Jahres fällt damit passgenau auf eine Zeit, in der in Stuttgart besonders viel im Freien stattfindet. Rund um das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern zieht es Fußballfans am Samstag nach draußen. Bereits am Nachmittag spielen die Stuttgarter Kickers im wfv-Pokalfinale auf der Waldau gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Hinzu kommen zahlreiche Festivals und Konzerte in Stuttgart und der Region. Bereits am 22. Mai startet auf dem Schlossplatz das SWR Sommerfestival. Auch viele kleinere Open-Air-Veranstaltungen und Festivals in der Region dürften vom stabilen Wetter profitieren.

Wetter in Stuttgart: Jetzt kommt der Sommer!

Denn laut dem DWD-Experten wird es nicht nur warm, sondern auch überwiegend trocken bleiben. „Wir haben Hochdruckwetter, das heißt viel Sonne und die ganze Zeit überwiegend trocken – also bestes sommerliches Wetter“, sagt Crouse.

Es bleibt länger sommerlich – mit „Abkühlung“ auf 27 Grad

Erst gegen Ende der zweiten Hälfte der kommenden Woche deuten die Prognosen laut dem Meteorologen auf eine leichte Abkühlung hin. Statt 30 oder 31 Grad seien dann „nur noch“ Temperaturen zwischen 27 und 28 Grad zu erwarten.

Ganz ohne Risiken bleibt der Wetterumschwung nicht. Der DWD empfiehlt deshalb, längere Aufenthalte in der prallen Sonne möglichst zu vermeiden. Wer dennoch längere Zeit draußen verbringt, sollte auf ausreichenden Sonnenschutz achten, viel trinken und sich regelmäßig eincremen.