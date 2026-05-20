Stuttgart steuert auf die erste große Hitzewelle des Jahres zu – und zwar ausgerechnet dann, wenn Public Viewing, das SWR Sommerfestival und zahlreiche Open-Air-Events anstehen.
20.05.2026 - 08:25 Uhr
Mit Temperaturen von 27 bis 30 Grad steht Stuttgart nach den Eisheiligen und trüben Tagen ein frühsommerliches Wochenende bevor – und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der sich die Veranstaltungen unter freiem Himmel in der Stadt häufen. Wer das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart beim Public Viewing verfolgt oder Festivals wie das SWR Sommerfestival besucht, dürfte dabei aller Voraussicht nach ins Schwitzen kommen.