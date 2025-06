Der Kulinarische Weinweg rund um die Yburg lockt am gesamten Pfingstwochenende Besucher nach Kernen.

Dirk Herrmann 06.06.2025 - 18:00 Uhr

Welch’ herrliche Kulisse, die in guter Tradition alljährlich an Pfingsten Spaziergänger und Viertelesschlotzer aus dem Remstal und der ganzen Region in den Kernener Ortsteil Stetten lockt: Die örtlichen Wengerter und Gastronomen begrüßen an diesem Wochenende beim Kulinarischen Weinweg rund um die Yburg aus nah und fern angereiste Genussmenschen.