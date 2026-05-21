Pfingsten in Stuttgart: Pokalfinale trifft auf 30 Jahre 0711 – diese großen Events stehen an

Stuttgart – es darf gefeiert werden! Nicht nur das Wetter hat sich endlich für die Sonnenseite entschieden, auch der Veranstaltungskalender verspricht jede Menge Highlights, die erlebt werden wollen.

Stuttgart feiert: Highlights am Pfingstwochenende erleben An Pfingsten ist also volles Programm angesagt und der Kessel brodelt. Vom SWR-Sommerfestival und „30 Jahre 0711“ bis hin zum Pokalfinale und einem Streetfood-Festival der veganen Art steht so Einiges an.

Ein Groß-Event jagt das nächste – das darf man am langen Wochenende nicht verpassen:

Public Viewing: Pokalfinale am Mercedes-Museum oder in den Wagenhallen schauen

Für alle, denen es noch nicht heiß genug ist – die sommerlichen Temperaturen lassen schließlich auf sich warten – gibt’s was zum Warmjubeln: Und zwar das DFB-Pokalfinale. Der VfB Stuttgart trifft in Berlin auf den FC Bayern München. Wer gewinnt, steht in den Sternen – gefeiert wird aber so oder so.

Geschaut werden kann unter anderem beim Mercedes-Benz-Museum mit Platz für 15.000 Fans (Einlass: 16 Uhr) und im Biergarten im Schlossgarten. Und auch Party-Locations wie die Wagenhallen bieten an diesem Abend ein Public Viewing an. Großbildleinwand, Konzertsound, Stadionfeeling – im Biergarten, mit Grill im Hof.

Wagenhallen Stuttgart, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, Einlass ab 17 Uhr

SWR-Sommerfestival und 30 Jahre 0711

Über die Pfingsttage, also von 22.-24. Mai, verwandelt das SWR-Sommerfestival den Stuttgarter Schlossplatz wieder in eine große Open‑Air‑Bühne voller Musik, Film und besonderer Live‑Momente.

Das steht auf dem Programm:

22. Mai, 20.30 Uhr: Tatort-Premiere „Lucys Geburtstag“

23. Mai: „30 Jahre 0711“, Einlass: 18 Uhr

24. Mai, 19.30 Uhr: Pop & Poesie in Concert „Viva la vida“

„30 Jahre 0711“: Family Jam mit Hip-Hop-Legenden

Am 23. Mai steht dabei ein ganz besonderes Spektakel an. Unter dem Motto „30 Jahre 0711“ gibt es eine „Family Jam“, bei dem die ganze 0711-Crew rund um Massive Töne, Afrob, Max Herre und vielen Weggefährten und besonderen Gästen zusammenkommt.

Vor allem die Massiven Töne haben mehr als einen Grund zum Feiern. Gefeiert werden nämlich nicht nur 30 Jahre Stuttgarter Hip-Hop-Wunder und 30 Jahre 0711-Partys im Club Prag, sondern auch 30 Jahre „Kopfnicker“, das Massive-Album, das stilbildend für Hip-Hop aus dem Kessel wurde.

Besonders freuen darf man sich auch auf die After-Show-Party im Pop-up-Club Lerche 22. Dort legen im Anschluss dann auf: DJ Friction, DJ Emilio, DJ Ron und Buna. Los geht’s um 22.30 Uhr.

Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Mitte, 23.5. ab 22.30 Uhr

Vegan Street Days

Auch kulinarisch kommen die Stuttgarter am Pfingstwochenende nicht zu kurz. Auf dem Pariser Platz finden wieder die Vegan Street Days statt – mit rein veganen Foodtrucks und Verkaufsständen plus vollgepacktem Bühnenprogramm. Außerdem gibt’s eine Kinderinsel, Infostände und vegane Kunst.

Vegan Street Days, Pariser Platz und Stockholmer Platz, Stuttgart-Mitte, 23.5. 13-22 Uhr, 24.5. 11-19 Uhr

Grundgesetz feiern am Feuersee

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird am Samstag, 23. Mai, 77 Jahre alt. Aus diesem Anlass lädt das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte in Stuttgart zu einem Fest am Feuersee ein. Unter dem Motto „Decke raus. Haltung zeigen!“ sind Bürgerinnen und Bürger ab 15 Uhr eingeladen, gemeinsam mit Musik, Spiel und Spaß ein sichtbares Zeichen für die Demokratie wie die Vielfalt zu setzen.

Grundgesetz-Geburtstag am Feuersee, Feuersee, Stuttgart-West, 23.5. ab 15 Uhr

After-Party im Only Friends, Hauptstätter Str. 59A, Stuttgart-Mitte, 23.5. 17–0 Uhr

Flohmarkt Cannstatter Wasen Parkplatz P9

Am Samstag heißt es wieder Wecker stellen, denn der frühe Vogel fängt den besten Vintage-Schatz! Beim Flohmarkt auf dem Cannstatter Wasen könnt ihr stöbern, feilschen und vielleicht das ein oder andere Stück finden, von dem ihr gar nicht wusstet, dass ihr es sucht. Der Eintritt ist frei!

Flohmarkt Cannstatter Wasen, Parkplatz P9, Talstraße 211, Stuttgart-Bad Cannstatt, 23.5. 9-16 Uhr