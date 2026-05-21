Pfingsten in Stuttgart Pokalfinale trifft auf 30 Jahre 0711 – diese großen Events stehen an
Stuttgart im Party-Rausch! Gut, dass am langen Pfingstwochenende auch der Wettergott mitspielt. Diese großen Events mischen die Stadt auf.
Stuttgart im Party-Rausch! Gut, dass am langen Pfingstwochenende auch der Wettergott mitspielt. Diese großen Events mischen die Stadt auf.
Stuttgart – es darf gefeiert werden! Nicht nur das Wetter hat sich endlich für die Sonnenseite entschieden, auch der Veranstaltungskalender verspricht jede Menge Highlights, die erlebt werden wollen.