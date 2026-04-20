Pfleghof in Esslingen Fahrplan steht: Wie geht es mit der Stadtbücherei weiter?
Einwohnerversammlung für die Esslinger Innenstadt: Es gibt Neues zum Vorgehen bei der Stadtbücherei. Wann soll die Entscheidung fallen?
Einwohnerversammlung für die Esslinger Innenstadt: Es gibt Neues zum Vorgehen bei der Stadtbücherei. Wann soll die Entscheidung fallen?
Die Menschen in der Esslinger Innenstadt haben vielfältige Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse. Das Themenspektrum der jüngsten Einwohnerversammlung war entsprechend breit gefächert: Die Zukunft der Stadtbücherei, der Hochwasserschutz, eine autofreie Altstadt, Solaranlagen und die „Ausgehkultur“ standen diesmal im Fokus. Dennoch war der Andrang geringer als in früheren Einwohnerversammlungen. Anders als in der Vergangenheit war der Abend mehr eine Informations- als eine lebhafte Diskussionsveranstaltung.